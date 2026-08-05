Bulandsehar News: मारपीट करने पर दो के खिलाफ दी तहरीर
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के गांव वैर की नईमा ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि एक युवक ने मंगलवार रात उसके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद आरोपी गाली-गलौज करने आया। विरोध करने पर आरोपी और उसके साथी ने नईमा तथा उसके बच्चों के साथ मारपीट की। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के गांव वैर निवासी नईमा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार रात उसके गांव निवासी युवक ने उसके साथ बदतमीजी की। कुछ देर बाद आरोपी अपने एक साथी के साथ आया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके व उसके पुत्र व पुत्री से भी मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।
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