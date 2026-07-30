Bulandsehar News: युवक से मारपीट करने पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Bulandsehar News: गांव गड़ाना में नरेश कुमार ने दर्ज कराई शिकायत, जिसमें बताया गया कि उसके दो पुत्रों और भतीजे के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दीपांशु और उसके साथी ने मारपीट की। इस दौरान कुलदीप के सिर पर लाठी से हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के गांव गड़ाना निवासी नरेश कुमार पुत्र रामलाल ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि मंगलवार शाम उसके दो पुत्र पंकज व कुलदीप, भतीजे अश्वीन के साथ किसी काम से दूसरे मौहल्ले में गये थे। जहां ममोज खाते समय गांव निवासी दीपांशु पुत्र चन्द्रसैन व गोलू व सन्नी पुत्रगण सूबे वहां मौजूद थे। आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। जान से मारने की नीयत से कुलदीप के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। जिससे उसे गंभीर चोंटे आई। कोतवाली प्रभारी सुदेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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