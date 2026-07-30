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Bulandsehar News: चाक चौबंद हों कांवड़ मेला की व्यवस्थाएं : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: चाक चौबंद हों कांवड़ मेला की व्यवस्थाएं : डीएमचाक चौबंद हों कांवड़ मेला की व्यवस्थाएं : डीएमचाक चौबंद हों कांवड़ मेला की व्यवस्थाएं : डीएमचाक चौबंद ह

चाक चौबंद हों कांवड़ मेला की व्यवस्थाएं : डीएम
चाक चौबंद हों कांवड़ मेला की व्यवस्थाएं : डीएम

Bulandsehar News: अनूपशहर में कांवड़ मेला की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीएम, एसएसपी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक

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तैयारी की समीक्षा

अनूपशहर, संवाददाता। कांवड़ मेला को लेकर डीएम कुमार हर्ष, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने एलडीएवी कालेज में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मेला संबंधित सभी व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। बिना लापरवाही किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें।

व्यवस्थाओं के निर्देश

गुरुवार को एलडीएवी कालेज सभागार में कांवड़ मेला की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीएम कुमार हर्ष, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मेला की तैयारियों की बिंदुबार जानकारी ली। डीएम कुमार हर्ष ने नगर के जाह्नवी द्वार, परशुराम घाट, त्रिवेणी घाट, शिव स्वरूप घाट, मस्तराम घाटों पर कांवड़ियों के लिए सुरक्षित स्नान, नावों में गोताखोरों की तैनाती, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए अस्थाई रूम, घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल शौचालय, सफाई के लिए कर्मचारी तैनात, पेयजल, प्रकाश, स्वास्थ्य शिविर, खाद्य पदार्थ, खोया-पाया केंद्र आदि व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए। कांवड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त कराने, मार्ग में झाड़ियों की साफ-सफाई कराने, गूलर के पेड़ों की छटाई करने, मार्ग में खराब पड़े हैंडपंपों को सही कराने, अतिरिक्त रोडवेज बसों को लगाने, पूरे मेला क्षेत्र में साफ-सफाई, अतिरिक्त डस्टबिन, घाटों व मंदिरों के आसपास चूने का छिड़काव, मांस, मदिरा की दुकानें बंद कराने, भारी वाहनों का रूट डायवर्जन आदि व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

कांवड़ और डी जे की ऊँचाई

कांवड़ व डीजे की ऊंचाई 10 फुट से ज्यादा न हो : एसएसपी

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि कांवड़ व डीजे की ऊंचाई 10 फुट से ज्यादा न हो। जनपद में कांवड़ मेला को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सभी विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कांवड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस के जवान तैनात करने, कांवड़ मार्गों पर मोबाइल पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

उपस्थित अधिकारी

इस मौके पर एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार सिंह, एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एसपी क्राइम नरेश कुमार, एसडीएम अरुण कुमार, सीओ भरत सोनकर, ईओ गार्गी त्यागी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

प्रश्न और उत्तर

कांवड़ मेला की तैयारियों की समीक्षा कब हुई?
कांवड़ मेला की तैयारियों की समीक्षा गुरुवार को एलडीएवी कालेज सभागार में हुई।
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