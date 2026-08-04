Bulandsehar News: दहेज के लिए महिला का गला दबाकर हत्या का प्रयास, छेड़छाड़
Bulandsehar News: नगर क्षेत्र में एक विवाहिता का अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया। पीड़िता ने देवर पर छेड़छाड़ करने और पति द्वारा दुपट्टे से गला घोंटने के प्रयास का आरोप लगाया है। नगर पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर व ननद समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Bulandsehar News: नगर क्षेत्र में एक विवाहिता का अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया। पीड़िता ने देवर पर छेड़छाड़ करने और पति द्वारा दुपट्टे से गला घोंटने के प्रयास का आरोप लगाया है। नगर पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर व ननद समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता की शिकायत
नगर कोतवाली में क्षेत्र के मोहल्ला शेख सराय निवासी पीड़िता विवाहिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि मार्च 2024 को उसकी शादी नगर क्षेत्र के एक गांव के युवक से हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी क्षमतानुसार करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालीजन लैब की फ्रैंचाइजी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे।
छेड़छाड़ के आरोप
आरोप है कि 12 मई 2025 को पीड़िता के देवर ने कमरे में घुसकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पति, ससुर, सास, देवर व ननद ने मिलकर उसे लाठी-डंडों व लात-घूसों से बुरी तरह पीटा और जेवर छीनकर विवाहिता को उसकी मासूम बच्ची के साथ मायके के मोड़ पर छोड़कर भाग गए। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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