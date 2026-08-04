Bulandsehar News: अलीगढ़ के बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, घायल, साथी भी गिरफ्तार

Bulandsehar News: खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित होटल के निकट पुलिस मुठभेड़ में अलीगढ़ के एक बदमाश को गोली लग गई। जिसके बाद घायल बदमाश को उसके अन्य साथी सहित गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार बदमाश चेन स्नेचिंग की घटना में वांछित चल रहे थे। सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री ने बताया कि विगत एक अगस्त को थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना हुई थी। थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने आदिल पुत्र जमील निवासी मोहल्ला जाकिर नगर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ और इमरान पुत्र सलीम निवासी ग्राम जमालपुर हमदर्द नगर गोल मार्केट थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया गया कि उसने घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बिजय ढाबा के पीछे बम्बा रोड पर छिपाकर रखा है। सोमवार को थाना खुर्जा देहात पुलिस अभियुक्त आदिल की निशानदेही पर तमंचा बरामदगी के लिए विजया ढाबा के पीछे बम्बा रोड पर पहुंची। इसी दौरान अभियुक्त ने मौका पाकर पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया तथा झाडि़यों में पूर्व से छिपाकर रखे लोड तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस की फायरिंग में आदिल के पैर में गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चैन(पीली धातु) एवं बाइक बरामद हुई हैं। सीओ ने बताया कि उक्त बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे अपराधी हैं। जिनके विरुद्ध पूर्व में लूट/गैंगस्टर इत्यादि के करीब सात-सात मुकदमे दर्ज हैं।