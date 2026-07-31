Bulandsehar News: डंडे से पीटकर घायल करने का आरोप
Bulandsehar News: ग्राम छपरावत के निवासी अभिनव शर्मा ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें कहा गया कि आरोपी बाबू, छोटू, रवि और ललित ने उसे गालियाँ दीं और मारने की धमकी देकर भाग गए। अभिनव ने अपनी जान और संपत्ति को खतरा जताया है।
Bulandsehar News: ग्राम छपरावत निवासी अभिनव शर्मा ने गांव के ही कुछ लोगों पर उसके साथ मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज कराई रिपोर्ट में अभिनव शर्मा ने बताया कि वह शाम के समय अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में बाबू व छोटू, रवि, ललित उसके साथ गाली गलौच करने लगे। शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, तभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने इन लोगो से अपनी जान माल का खतरा जताया है। अभिनव का कहना है कि ये शातिर व दबंग किस्म के लोग हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।