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Bulandsehar News: संभल का 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: नरौरा थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि नरौरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार के इनामी अभियुक्त भुपेन्द्र यादव पुत्र बुद्धपाल उर्फ बुद्दी

Bulandsehar News: संभल का 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

Bulandsehar News: नरौरा थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि नरौरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार के इनामी अभियुक्त भुपेन्द्र यादव पुत्र बुद्धपाल उर्फ बुद्दी निवासी ग्राम उदयभानपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को अवैध असलहा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। भूपेंद्र थाना नरौरा पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। भूपेंद्र की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया था। भूपेंद्र पर नरौरा थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं।

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