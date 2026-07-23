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Bulandsehar News: पड़ौस के युवक पर किशोरी को ले जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव में, 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को गांव के युवक द्वारा ले जाने का आरोप लगाया गया है। किशोरी के पिता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उनकी शीघ्र बरामदगी की मांग की है। पुलिस किशोरी की खोज में जुटी हुई है।

Bulandsehar News: पड़ौस के युवक पर किशोरी को ले जाने का आरोप

Bulandsehar News: पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को ले जाने के आरोप में गांव के ही युवक के खिलाफ किशोरी के पिता ने मुकदमा लिखाया है। पिता में किशोरी को शीघ्र बरामद करने की मांग की है। पुलिस किशोरी की बरामदगी के लिए जुट गई है।

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