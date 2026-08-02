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Bulandsehar News: फॉलोअप ---- किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: फॉलोअप ---- किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका 

Bulandsehar News: फॉलोअप ---- किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका 

Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के वैर रेलवे स्टेशन टिकट घर के पास झाड़ियों में मिले चोला क्षेत्र के गांव निवासी 12 वर्षीय किशोरी के शव मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में परिजनों द्वारा जारी वायरल वीडियो में किशोरी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर हत्या का आरोप लगाया है। शनिवार शाम वैर रेलवे स्टेशन टिकट घर के पास 12 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। शव की पहचान चोला क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी के रूप में हुई। किशोरी के पिता ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि शुक्रवार दोपहर उसकी 12 वर्षीय कक्षा तीन में पढ़ने वाली पुत्री खेलने के लिए घर से निकली। काफी समय तक वापस न लौटने पर तलाश किया गया। परंतु किशोरी का कहीं कोई पता नहीं चला। शनिवार शाम वैर रेलवे स्टेशन टिकट घर के पास अर्ध नग्न अवस्था में किशोरी का शव मिला। अज्ञात लोग उसकी हत्या कर शव फेंककर फरार हो गए।

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पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच

मौके पर जीआरपी अलीगढ़ समेत कोतवाली पुलिस,फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर की। काफी समय तक जीआरपी व कोतवाली पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। परिजनों ने मामले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में किशोरी से दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सर्विलांस टीम,स्वाट टीम, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, सर्विलांस, फॉरेंसिक साक्ष्य, मैनुअल सर्विलांस के आधार पर संदिग्धों की धड़पकड़ शुरू कर दी है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जायेगा।

सामान्य प्रश्न

क्या किशोरी का शव वैर रेलवे स्टेशन के पास मिला?
हाँ, 12 वर्षीय किशोरी का शव वैर रेलवे स्टेशन टिकट घर के पास मिला।
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