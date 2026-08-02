Bulandsehar News: फॉलोअप ---- किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका 

Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के वैर रेलवे स्टेशन टिकट घर के पास झाड़ियों में मिले चोला क्षेत्र के गांव निवासी 12 वर्षीय किशोरी के शव मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में परिजनों द्वारा जारी वायरल वीडियो में किशोरी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर हत्या का आरोप लगाया है। शनिवार शाम वैर रेलवे स्टेशन टिकट घर के पास 12 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। शव की पहचान चोला क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी के रूप में हुई। किशोरी के पिता ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि शुक्रवार दोपहर उसकी 12 वर्षीय कक्षा तीन में पढ़ने वाली पुत्री खेलने के लिए घर से निकली। काफी समय तक वापस न लौटने पर तलाश किया गया। परंतु किशोरी का कहीं कोई पता नहीं चला। शनिवार शाम वैर रेलवे स्टेशन टिकट घर के पास अर्ध नग्न अवस्था में किशोरी का शव मिला। अज्ञात लोग उसकी हत्या कर शव फेंककर फरार हो गए।