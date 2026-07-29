Bulandsehar News: चारू हादसा : उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर की मांग, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के पास खुले नाले में गिरकर 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप लापता हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता जियाउर्रहमान ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद घटनास्थल पर जाकर रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली।
Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के समीप खुले नाले में गिरकर लापता हुई 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस नेता घटनास्थल पहुंचे और चल रहे रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। उन्होंने छात्रा चारू कश्यप के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।
जियाउर्रहमान ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान सराहनीय है, लेकिन इस हादसे के लिए नगर पालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उनका आरोप है कि कांवड़ यात्रा मार्ग समेत शहर के नालों की समय पर सफाई नहीं कराई गई और कई स्थानों पर खुले मैनहोल व नाले हादसों को न्योता देते रहे। ज्ञापन देने वालों में डॉ. एसडी शर्मा, मनोज शर्मा, मुनीर अकबर, वीरेंद्र शर्मा, देशदीपक भारद्वाज, नरेंद्र चौधरी, नईम मंसूरी, आशु कुरैशी, नरेश भारद्वाज आदि मौजूद रहे।
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