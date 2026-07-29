Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: चारू हादसा : उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर की मांग, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के पास खुले नाले में गिरकर 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप लापता हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता जियाउर्रहमान ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद घटनास्थल पर जाकर रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली।

Bulandsehar News: चारू हादसा : उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर की मांग, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के समीप खुले नाले में गिरकर लापता हुई 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर्रहमान के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस नेता घटनास्थल पहुंचे और चल रहे रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। उन्होंने छात्रा चारू कश्यप के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: चारू हादसा: पालिका के छह अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति, एडीएम वित्त को सौंपी जांच

जियाउर्रहमान ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान सराहनीय है, लेकिन इस हादसे के लिए नगर पालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उनका आरोप है कि कांवड़ यात्रा मार्ग समेत शहर के नालों की समय पर सफाई नहीं कराई गई और कई स्थानों पर खुले मैनहोल व नाले हादसों को न्योता देते रहे। ज्ञापन देने वालों में डॉ. एसडी शर्मा, मनोज शर्मा, मुनीर अकबर, वीरेंद्र शर्मा, देशदीपक भारद्वाज, नरेंद्र चौधरी, नईम मंसूरी, आशु कुरैशी, नरेश भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: तेज बारिश में स्कूल से लौट रही 11 साल की मासूम उफनते नाले में बही
ये भी पढ़ें:बुलंदशहर की तरह बरेली में नाले में गिरकर बहा दिव्यांग बच्चा, अभी तक लापता
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Bulandsehar Latest News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।