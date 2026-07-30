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Bulandsehar News: करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत

By Hindustan | Bureau
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Bulandsehar News: करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत

Bulandsehar News: करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत

Bulandsehar News: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव ओलिना में बुधवार की देर शाम समरसेबल का तार लगाने के दौरान एक छात्र करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया।परिजन उसको जिला अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।परिजन पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव को गांव ले आए। गांव ओलिना निवासी राजकुमार का 11 वर्षीय पुत्र कुनाल गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो का छात्र था।बताया जाता है कि बुधवार देर शाम करीब सात बजे पानी भरने के लिए समर सेबल को चालू करने के लिए गया। वहां तार में करंट उतर आया और कुनाल को अपनी चपेट में ले लिया।

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कुनाल गंभीर रूप से झुलस गया। कुनाल की चीख पुकार को सुन परिजन मौके पर पहुंचे।परिजनों ने जैसे तैसे उसे छुड़ाया और उसे जिला अस्पताल ले गए।जहां चिकित्सकों ने कुनाल को मृत घोषित कर दिया।मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।परिजन शव को बगैर पोस्मार्टम कराए ही गांव ले आए। कुनाल चार बहनों में सबसे छोटा था।थाना प्रभारी मनोज यादव ने घटना की जानकारी से इंकार किया है।

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