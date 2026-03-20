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लखनऊ में घर बनाना होगा महंगा, नक्शा शुक्ल पर 3.58 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी, एक अप्रैल से लागू होंगी दरें

Mar 20, 2026 08:23 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नक्शा पास कराने के शुल्क में करीब 3.58 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी।

लखनऊ में घर बनाना होगा महंगा, नक्शा शुक्ल पर 3.58 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी, एक अप्रैल से लागू होंगी दरें

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने नक्शा पास कराने के शुल्क में करीब 3.58 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी। एलडीए के इस फैसले के बाद नया मकान बनवाने या व्यावसायिक निर्माण कराने वालों को अधिक शुल्क देना होगा। विकास शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अनुज्ञा शुल्क में भी वृद्धि हुई, जिसका निर्माण लागत पर सीधा असर पड़ेगा।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, लागत सूचकांक (कॉस्ट इंडेक्स) में वृद्धि के कारण शुल्कों में संशोधन किया गया है, ताकि विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकें। इस बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग और बिल्डरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले से महंगी निर्माण सामग्री के बीच अब नक्शा पास कराने का खर्च बढ़ने से घर बनाना और मुश्किल हो सकता है।

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रियल एस्टेट सेक्टर पर भी असर

इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोजेक्ट लागत बढ़ेगी, जिसका असर फ्लैट और प्लॉट की कीमतों पर भी दिख सकता है। ऐसे में राजधानी में घर खरीदना और बनाना दोनों ही और महंगे होने वाले हैं।

वर्तमान और नई स्वीकृत दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर)

मद वर्तमान दर नई स्वीकृत दर
विकास शुल्क24752564.00
निरीक्षण शुल्क (भवन निर्माण अनुमति हेतु)20.0020.80
निरीक्षण शुल्क (विकास अनुमति हेतु) 10.00 10.40
अनुज्ञा शुल्क - आवासीय भवन 5.00 5.20
अनुज्ञा शुल्क - समूह आवास 15.00 15.60
अनुज्ञा शुल्क - व्यावसायिक/कार्यालय 30.00 31.10
विकास अनुज्ञा शुल्क (1.0 हेo तक) 10000.00 10360.00
विकास अनुज्ञा शुल्क (1.0 से 2.5 हेo तक) 20000.00 20720.00
विकास अनुज्ञा शुल्क (2.5 से 5.0 हेo तक) 30000.00 31080.00
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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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