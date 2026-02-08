फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर ठग लिए 2 करोड़ रुपए, बिल्डर गिरफ्तार; 3 आरोपियों की हो रही तलाश

संक्षेप: ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी के अनुसार, गोरख मिश्रा ने खुद को उनका रिश्तेदार बताते हुए उन्हें आशुतोष मिश्रा से मिलवाया। इसके बाद आशुतोष ने मोहद्दीपुर स्थित लगभग 3200 वर्ग फीट भूमि से संबंधित बिल्डर्स एग्रीमेंट दिखाया और आर्थिक संकट का हवाला देकर अपने 50 प्रतिशत हिस्से के नाम पर अनुबंध का प्रस्ताव रखा।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंट थाना पुलिस ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले एक बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। तीन अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पिछौरा हरदिया निवासी आशुतोष मिश्रा के रूप में हुई है, जो बीपी इंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गायत्रीनगर कूड़ाघाट निवासी ज्ञान प्रकाश मणि त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार, गोरख मिश्रा ने स्वयं को उनका रिश्तेदार बताते हुए उन्हें आशुतोष मिश्रा से मिलवाया। इसके बाद आशुतोष मिश्रा ने मोहद्दीपुर स्थित लगभग 3200 वर्ग फीट भूमि से संबंधित बिल्डर्स एग्रीमेंट दिखाया और आर्थिक संकट का हवाला देकर अपने 50 प्रतिशत हिस्से के नाम पर अनुबंध का प्रस्ताव रखा।

आरोप है कि आशुतोष मिश्रा ने मोहद्दीपुर के भूमि स्वामी रमाकांत पांडेय की फर्जी हस्ताक्षरयुक्त सहमति पत्र प्रस्तुत कर पीड़ित को विश्वास में लिया। इसी के आधार पर 18 अगस्त 2023 को उपनिबंधक कार्यालय में अनुबंध कराया गया। इसके बाद आशुतोष और उसके सहयोगी अशोक यादव ने अलग-अलग तारीखों में चेक, आरटीजीएस और नकद द्वारा कुल 1.65 करोड़ रुपये वसूल कर लिए। तब तक पीड़ित को इस बात का अंदाज नहीं था कि वह किसी ठगी का शिकार हो रहा है।