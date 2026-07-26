यूपी के बौद्ध सर्किट को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ सारनाथ

यूपी की बौद्ध सर्किट सारनाथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है। इसके साथ ही सारनाथ भारत का 45वां और यूपी का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। दक्षिण कोरिया में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के यह ऐतिहासिक घोषणा की गई।

SARNATH UNESCO WORLD HERITAGE: यूपी की बौद्ध सर्किट सारनाथ 28 सालों के लंबे इंतजार के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। इसके साथ ही सारनाथ भारत का 45वां और यूपी का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में शनिवार को यह ऐतिहासिक घोषणा की गई। इस उपलब्धि के साथ बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल सारनाथ को वैश्विक विरासत के सर्वोच्च मंच पर नई पहचान मिली है।

प्रदेश के बौद्ध सर्किट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के मानचित्र पर नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्मादेशना स्थली सारनाथ को 3 जुलाई 1998 को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट (संभावित सूची) में शामिल किया गया था। लगभग 28 सालों बाद मिली यह मान्यता यूपी के लिए भी विशेष महत्व रखती है। अब तक राज्य के तीनों विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी (आगरा क्षेत्र) तक सीमित थे। सारनाथ के शामिल होने से प्रदेश की विश्व धरोहर पहचान पूर्वांचल तक विस्तृत हो गई है।

चौखंडी और धामेक स्तूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस विश्व धरोहर संपत्ति में चौखंडी स्तूप और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। ये दोनों स्थल एक-दूसरे से लगभग 626 मीटर की दूरी पर हैं। चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध और उनके पांच प्रथम शिष्यों के मिलन की स्मृति का प्रतीक है, जबकि पुरातात्विक परिसर में धामेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, प्राचीन विहारों के अवशेष तथा अशोक स्तंभ जैसे महत्वपूर्ण स्मारक शामिल हैं। सारनाथ के यूनेस्को नामांकन की तैयारी में अहम भूमिका निभाने वाली संरक्षण वास्तु विशेषज्ञ आभा नारायण लांबा ने कहा कि सारनाथ की पहचान केवल इसके स्मारकों तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, यही वह पावन स्थली है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मदेशना दी, बौद्ध संघ की स्थापना हुई और बौद्ध स्थापत्य की प्रारंभिक परंपराओं का विकास हुआ।