कल थाने सरेंडर और अब हाफ एनकाउंटर; HPCL के अधिकारियों का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल

Mar 13, 2026 12:10 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, बदायूं
बदायूं में एचपीसीएल के प्लांट बैठक के दौरान डीजीएम व डिप्टी मैनेजर की हत्या करने वाले आरोपी ने तमंचा बारामदगी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में हत्यारोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। जिससे वह घायल हो गया।

Budaun Double Murder: यूपी के बदायूं में डबल हत्याकांड में नया मोड सामने आया है। दरअसल, एचपीसीएल के सजनी गांव स्थित प्लांट बैठक के दौरान डीजीएम व डिप्टी मैनेजर की हत्या करने वाले आरोपी ने तमंचा बारामदगी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में हत्यारोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। जिससे वह घायल हो गया। फायरिंग में थाने का एक सिपाही भी घायल है। उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि आरोपित ने डबल मर्डर के बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया था।

सीओ उझानी देवेंद्र सिंह के मुताबिक एचपीसीएल के अधिकारियों की हत्या करने के बाद गिरफ्तार हत्यारोपी अजय प्रताप सिंह ने पूछताछ बताया, वह एचपीसीएल प्लांट में वैंडर का कार्य करता था। प्लांट प्रबंधक सुधीर गुप्ता व डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा ने नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके ऊपर थाने में मुकदमा भी लिखा दिया था। इसी कारण वह तमंचे लेकर इन लोगों को मारने गया था। दोनों को एक तमंचे से गोली मार दी। और फिर उक्त तमंचा ग्राम मुडसैना के जंगल में छुपा दिया।

इस सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक थाना मूसाझाग पुलिस बल के साथ अभियुक्त के अभियुक्त अजय प्रताप सिंह की निशादेही पर तमंचे की बरामदगी हेतु ग्राम मुडसैना के जंगल मे गए। जहां छिपाये हुए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जो सिपाही ओमवीर सिंह के बाएं हाथ में जा लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई। जिससे अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी। जिससे वह घायल हो गया। दोनों घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
