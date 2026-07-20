बीटेक टॉपर ने फांसी लगाकर जान दी, लगातार कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं लगने से था हताश
यूपी में बीटेक में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल करने वाले होनहार छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह लगातार कोशिशों के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लगने से हताश था। 2024 में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उसे सम्मानित किया था।
यूपी के कानपुर में बीटेक टॉपर आनंद कुमार ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। मौके से अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट मिला है। लगातार कोशिशों के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लगने से वह हताश था। इसमें उसने लिखा है कि ‘सॉरी मम्मी-पापा, आई हेट माई सेल्फ, कुछ नहीं हो पाया मुझसे, 50 बार से भी ज्यादा प्रयास किया’। वर्ष 2024 में आनंद ने बीटेक में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया था। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने एकेटीयू के दीक्षांत समारोह में उसे ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया था।
मूलरूप से बिहार के बक्सर निवासी राजकुमार के परिवार में दो बेटे अमित व 23 वर्षीय आनंद कुमार और बेटी प्रिया है। वह पिछले कई सालों से गुजैनी में छोटे बेटे आनंद के साथ रह रहे थे। रिश्तेदारों ने बताया कि उसके बड़े भाई और बहन प्रिया बक्सर में सरकारी टीचर हैं। इसलिए वह भी सचेंडी में प्राइवेट नौकरी करने के साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। पांच दिन पहले राजकुमार बड़े बेटे के लिए लड़की देखने बिहार गए थे।
शुक्रवार दोपहर को घर में काम करने वाली महिला पहुंची और उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो आनंद का शव पंखे के सहारे फंदे से लटकता मिला। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। गोविंदनगर थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतियोगी परीक्षा में सफल न होने पर जान देने की बात सामने आ रही है।
आई हेट माय सेल्फ
आनंद कुमार ने सुसाइड नोट में अपना दर्द बयां किया है। इसमें उसने लिखा है कि ‘आई हेट माय सेल्फ, मुझसे कुछ नहीं हो पाया’। सचेंडी में प्राइवेट नौकरी करने के साथ ही उसने सरकारी नौकरी के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं दी थीं। इसके बाद भी सफलता न मिलने पर वह हताश हो गया था।
आत्महत्या की ठान ली थी, पिता के साथ जाने से किया मना
सरकारी नौकरी न लग पाने से अंदर ही अंदर घुट रहा आनंद आत्महत्या करने की पहले ही ठान चुका था। पांच दिन पहले पिता के साथ बड़े भाई के लिए लड़की देखने के लिए उसे भी बिहार के बक्सर जाना था। उसने अचानक पिता से साथ जाने के लिए मना करते हुए अपना टिकट निरस्त करा लिया था। पोस्टमार्टम हाउस में रिश्तेदार चर्चा भी कर रहे थे कि शायद जान देने की वजह से वह बिहार नहीं गया।
ऐसा कदम क्यों उठाया ...तुम तो होनहार थे
फांसी लगाने वाले आनंद कुमार के परिजन सदमे में हैं। आंखों से आंसुओं की धार रुक नहीं रही है। वो बार-बार यही कहते रहे ‘ऐसा कदम क्यों उठा लिया बेटा... तुम तो होनहार थे, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग ही जाती। अभी उम्र ही क्या थी, दो साल पहले ही तो बीटेक पास किया था’। बता दें आनंद कुमार ने वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक से बीटेक पास किया था और प्रदेश में तीसरा स्थान आया था। एकेटीयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित भी किया था।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।