बसपा अब नोएडा में रैली कर दिखाएंगी ताकत, मायावती विरोधियों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
लखनऊ में विशाल रैली की सफलता के बाद अब बसपा 6 दिसंबर को नोएडा में बड़ी रैली करने जा रही है। मायावती इस रैली से विरोधियों को संदेश देंगी कि उनका कॉडर आज भी उनके पास है और खिसका नहीं है।
बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को नोएडा में बड़ी रैली कर ताकत दिखाने जा रही हैं। मायावती इस रैली से विरोधियों को संदेश देंगी कि उनका कॉडर आज भी उनके पास है और खिसका नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। बसपा सुप्रीमो इसीलिए लगातार अपनी ताकत दिखाने में जुटी हुई हैं।
उत्तर प्रदेश में लगातार खिसकते जनाधार से यह संदेश जाने लगा था कि बसपा का मूल वोट बैंक खिसक रहा है। विरोधी यह भी संदेश देने लगे कि भाजपा के इशारे पर बसपा काम कर रही है। मायावती विरोधियों को संदेश देने के लिए कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 9 अक्तूबर को लखनऊ में रैली में भीड़ जुटाकर यह संदेश दिया कि उनका कॉडर उनके साथ मजबूती के साथ डटकर खड़ा है। इस रैली के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा अपने दम पर लड़ी और एक सीट जीतने में सफल रही।
मायावती अब नोएडा में 6 दिसंबर को रैली करने जा रही हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रैली स्थल की तलाश शुरू हो गई है। यह देखा जा रहा है कि कहां रैली करना बेहतर होगा। माना जा रहा है कि इस रैली में देशभर के बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। बसपा दलित वोट बैंक बचाए रखने के साथ मुस्लिमों और अति पिछड़ों को साधने में जुटी हुई है। मायावती ने सभी मंडल व जिला कोआर्डिनेटर को निर्देश दिया है कि रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को लेकर आएं।
लखनऊ रैली के बसपा में नया जोश
बीते 9 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित विशाल रैली की शानदार सफलता ने बसपा में नया जोश भरा है। मायावती लगातार सक्रिय हैं। अब नोएडा रैली में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटा इनके सहारे पुराने अंदाज में मिशन-2027 का बिगुल बजाने की तैयारी है।