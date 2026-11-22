भीड़ जुटाने को थीम सांग का सहारा ले रही बसपा, छह दिसंबर को मायावती भरेंगी हुंकार
बसपा 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में भीड़ जुटाने के लिए थीम सांग का भी सहारा ले रही है। वीडियो के माध्यम से हर जिले से कार्यकर्ताओं को श्रद्धासुमन कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं, मायावती भी चुनावी हुंकार भरेंगी।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में भीड़ जुटाने के लिए थीम सांग का भी सहारा ले रही है। वीडियो के माध्यम से हर जिले से कार्यकर्ताओं को श्रद्धासुमन कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की तरह बसपा भी रचनात्मक पोस्टर और वीडियो बनवा रही है। वहीं, मायावती भी चुनावी हुंकार भरेंगी।
लखनऊ स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर प्रस्तावित कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगी। लगभग एक साल बाद बसपा सुप्रीमो कार्यकर्ताओं को खुले मंच से संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास करेंगी। वहीं सवा दो मिनट के वीडियो के जरिए बसपा ने रोजगार व कानून-व्यवस्था के मुद्दे को भी उठाया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव प्रचार से जुड़े कई अन्य वीडियो भी तैयार कराए जा रहे हैं। खासकर युवाओं में पहुंच बढ़ाने के लिए बसपा अन्य दलों की तरह सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी सक्रियता और बढ़ाएगी।
बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत अन्य नेता कार्यक्रम की तैयारियों की निरंतर मानीटरिंग कर रहे हैं। ब्लाक से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ ही लखनऊ पहुंचने के लिए तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से बसपा अपने कोर वोटबैंक को खास संदेश देने का प्रयास करेगी।
6 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन
बसपा छह दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। श्रद्धासुमन कार्यक्रम में हर जिले से कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए सेक्टर व बूथ प्रभारियों को खास टास्क सौंपे जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी उससे छिटक रहे बहुजन समाज और पिछड़ों को खास संदेश देने का प्रयास करेगी। चुनावी सरगर्मियां तेज होने पर जिस तरह आजाद समाज पार्टी ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, उसे देखते हुए बसपा का श्रद्धासुमन कार्यक्रम अलग राजनीतिक संदेश दे सकता है।
हर जिले में बैठक कर रही बसपा
बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए जिलों में बैठकें कर रहे हैं। लखनऊ में बख्शी का तालाब और मलिहाबाद क्षेत्र में बैठकें कर कार्यकर्ताओं तक पार्टी सुप्रीमो का संदेश पहुंचाया गया है। पांच नवंबर को मायावती ने सभी पदाधिकारियों की विशेष बैठक में लखनऊ स्थित डॉ.अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर प्रस्तावित कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़े निर्देश दिए थे। पार्टी अब संगठन को सक्रिय कर अवध क्षेत्र के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की 20 नवंबर को अयोध्या में प्रस्तावित सभी भी इस कार्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकाश युवाओं को पार्टी से जोड़े रखने का प्रयास करेंगे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें