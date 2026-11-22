बसपा 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में भीड़ जुटाने के लिए थीम सांग का भी सहारा ले रही है। वीडियो के माध्यम से हर जिले से कार्यकर्ताओं को श्रद्धासुमन कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं, मायावती भी चुनावी हुंकार भरेंगी।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में भीड़ जुटाने के लिए थीम सांग का भी सहारा ले रही है। वीडियो के माध्यम से हर जिले से कार्यकर्ताओं को श्रद्धासुमन कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की तरह बसपा भी रचनात्मक पोस्टर और वीडियो बनवा रही है। वहीं, मायावती भी चुनावी हुंकार भरेंगी।

लखनऊ स्थित डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर प्रस्तावित कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगी। लगभग एक साल बाद बसपा सुप्रीमो कार्यकर्ताओं को खुले मंच से संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास करेंगी। वहीं सवा दो मिनट के वीडियो के जरिए बसपा ने रोजगार व कानून-व्यवस्था के मुद्दे को भी उठाया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनाव प्रचार से जुड़े कई अन्य वीडियो भी तैयार कराए जा रहे हैं। खासकर युवाओं में पहुंच बढ़ाने के लिए बसपा अन्य दलों की तरह सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी सक्रियता और बढ़ाएगी।

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत अन्य नेता कार्यक्रम की तैयारियों की निरंतर मानीटरिंग कर रहे हैं। ब्लाक से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ ही लखनऊ पहुंचने के लिए तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से बसपा अपने कोर वोटबैंक को खास संदेश देने का प्रयास करेगी।

6 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन बसपा छह दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। श्रद्धासुमन कार्यक्रम में हर जिले से कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए सेक्टर व बूथ प्रभारियों को खास टास्क सौंपे जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी उससे छिटक रहे बहुजन समाज और पिछड़ों को खास संदेश देने का प्रयास करेगी। चुनावी सरगर्मियां तेज होने पर जिस तरह आजाद समाज पार्टी ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, उसे देखते हुए बसपा का श्रद्धासुमन कार्यक्रम अलग राजनीतिक संदेश दे सकता है।