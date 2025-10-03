BSP to show strength on Kanshi Ram death anniversary Satish Chandra Mishra arrives to review preparations कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर ताकत दिखाएगी बसपा, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सतीश चंद्र मिश्र, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बसपा अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी जुट गए हैं।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताFri, 3 Oct 2025 11:42 PM
कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बसपा अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी जुट गए हैं। शुक्रवार को कांशीराम स्मारक स्थल पहुंचकर नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। एक लंबे अरसे के बाद कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके पहले वर्ष 2021 में इस स्तर पर कार्यक्रम हुआ था।

राजनीतिक तौर पर अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही बसपा वर्ष 2027 में होने वाले विधान सभा चुनावों से वापसी में जुट गई है। पार्टी वर्ष 2024 में अपने छिटक गए वोटरों को वापस पार्टी में जोड़ने की कोशिशों के अलावा पुराने मतदाताओं को भी पार्टी में जोड़े रखने की कवायद में जुटी है। वहीं, नए मतदाताओं के लिए भी पार्टी जिले-जिले कार्यक्रम कर रही है। यही वजह है कि कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा उन्हें श्रद्धांजलि देने के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया जोश भरने की योजना पर काम कर रही है।

कांशीराम स्मारक स्थल पर 9 अक्तूबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और दलित वोटरों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। बसपा प्रमुख मायावती खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। एक लंबे अरसे के बाद यह मौका होगा जब वह इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। इसके अलावा कार्यक्रम में आकाश आनंद समेत पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। शुक्रवार को कार्यक्रम की तैयारी और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा समेत विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम, शैलेंद्र गौतम समेत अन्य पदाधिकारी पहुंचे।

सतीश चंद्र मिश्र ने तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9 अक्तूबर हमारे लिए सिर्फ तारीख नहीं बल्कि संघर्ष, नए लक्ष्य और नई उमंग की पुकार है। एकता की शक्ति से ही कांशीराम साहब का मिशन पूरा होगा। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ चलो की अपील की। निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों में राम अवतार मित्तल, घनश्याम करवर, मुनकाद अली, नौशाद अली, अखिलेश अंबेडकर, गिरीश जाटव, जयवीर सिंह गौतम, रमाकांत नीरज व अन्य शामिल थे।

