देशभर में नए सिरे से संगठन खड़ा करेगी BSP, मीटिंग में मायावती ने जन्मदिन पर मांगा आर्थिक सहयोग

संक्षेप: बसपा सुप्रीमो ने यूपी व उत्तराखंड छोड़कर अन्य राज्य इकाइयों के साथ बैठक में कहा कि जमीनी तैयारी तेज करें। सर्वसमाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करें। नए उभरते राजनीतिक हालातों के मद्देनजर रणनीति में बदलाव की जरूरत है।

Sun, 19 Oct 2025 07:52 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
बहुजन समाज पार्टी देशभर में नए सिरे से संगठन खड़ा करने की तैयारियों में जुट गई है। संगठन मजबूत किए बिना सत्ता पाना मुश्किल होगा। किसी के बहकावे में आए बिना बसपा को मजबूत करना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने फिर कहा है कि बसपा पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है इसलिए मेरे जन्मदिन पर आर्थिक सहयोग की परंपरा जारी रखें।

बसपा सुप्रीमो ने यूपी व उत्तराखंड छोड़कर अन्य राज्य इकाइयों के साथ बैठक में कहा कि जमीनी तैयारी तेज करें। सर्वसमाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करें। नए उभरते राजनीतिक हालातों के मद्देनजर रणनीति में बदलाव की जरूरत है। पार्टी से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें। उन्होंने 9 अक्तूबर को लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल की रैली पर कहा कि सत्ता की मास्टर चाभी प्राप्त करके और अपना उद्धार स्वयं करने की ललक यूपी इकाई ने दिखाई है। दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा और जातिवादी व सांप्रदायिक द्वेष चिंताजनक है। देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ कोर्ट के भीतर हुई अप्रिय घटना और हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या की घटनाएं चिंतित करने वाली हैं। बहुजन समाज का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण तभी खत्म हो सकता है जब वे वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाभी अपने हाथों में लेंगे।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दूसरी पार्टियां बड़े-बड़े पूंजीपतियों और धन्नासेठों के सहारे और इशारे पर चलती हैं। बसपा ऐसी नहीं है। वह संविधान के मानवतावादी और जनकल्याणकारी सोच की अंबेडकरवादी पार्टी है। पार्टी की सर्वजन हितैषी, आत्म सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति की मजबूती के लिए मेरे जन्मदिन (15 जनवरी) पर आर्थिक सहयोग की परंपरा जारी रखें। बहुजन समाज के लोगों को लेने वाले से देने वाला समाज बनाने के लिए तन, मन और धन से अनवरत सहयोग जरूरी है।

गांव-गांव चलाएं जनसंपर्क अभियान

उन्होंने यूपी रैली की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि उनके संदेशों को गांव-गांव तक जनसंपर्क अभियान चलाकर पहुंचाया जाए। बैठक में पहुंचे लोगों ने विश्वास दिलाया कि वे ऐसा जरूर करेंगे और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के सब जतन करेंगे।