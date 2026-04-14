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बसपा ने आंबेडकर जयंती पर लखनऊ में दिखाई ताकत, सामाजिक परिवर्तन स्थल पर उमड़ा रेला

Apr 14, 2026 07:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बसपा ने आंबेडकर जयंती पर लखनऊ में विपक्ष को ताकत दिखाई।प्रदेश के सभी जिलों से बसपा नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में परिवार के साथ पहुंचे और डा.अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।

बसपा ने आंबेडकर जयंती पर लखनऊ में दिखाई ताकत, सामाजिक परिवर्तन स्थल पर उमड़ा रेला

UP News: बाबा साहेब डा.भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को उनके अनुयायियों का उत्साह अपने उत्कर्ष पर था। लखनऊ में गोमतीनगर स्थित डा.भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर सुबह से ही बसपाईयों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो रात तक जारी रहा। बसपा ने डॉ.आंबेडकर जयंती के माध्यम से विपक्षी दलों को अपनी ताकत व एकजुटता का एहसास कराया। प्रदेश के सभी जिलों से बसपा नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में परिवार के साथ पहुंचे और डा.अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।

सामाजिक परिवर्तन स्थल के बाहर सजे मेले में बसपाईयों ने डा.आंबेडकर के चित्र व प्रतिमा के साथ ही पार्टी की प्रचार सामग्री की भी खरीदारी की। गीत-संगीत के कार्यक्रमों के बीच कार्यकर्ताओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप होने के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी पहुंचे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। पार्टी ने सभी 18 मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को इस बार परिवार समेत लखनऊ पहुंचने का निर्देश दिया था।

मायावती सामाजिक परिवर्तन स्थल नहीं पहुंचीं

बसपा सुप्रीमा मायावती सामाजिक परिवर्तन स्थल नहीं पहुंचीं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि मेले में किसी प्रकार का कोई व्यवधान अथवा रुकावट न हो, इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने यह निर्णय किया। नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर मरम्मत का कार्य होने की वजह से इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी लखनऊ पहुंचे। अन्य राज्यों में भी बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी के लोगों ने जोन स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर डा.आंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

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मायावती ने केंद्रीय कैंप कार्यालय बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा पर माल्यापर्ण

वहीं मायावती ने बसपा के केंद्रीय कैंप कार्यालय नौ माल एवेन्यू में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा पर माल्यापर्ण और चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मायावती ने कहा कि डा.अंबेडकर की बदौलत ही देश में उपेक्षित और वंचित बहुजन समाज के लोगों को आत्म सम्मान तथा पुरुष व महिला हर नागरिक को एक वोट के बराबरी वाले हक के साथ जीने का अधिकार संविधान में मिला है। इसके लिये देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा, भले ही केंद्र में रहीं विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने उन्हें भारतरत्न से सम्मानित करने में काफी लंबे समय तक उनका लगातार तिरस्कार किया हो। मायावती ने सभी जिलों से बसपाइयों के लखनऊ स्थित डा.भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पहुंचने के लिए आभार जताया।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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