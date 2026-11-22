सर्वसमाज के फार्मूले से जीत की राह तलाश रही बसपा, 6 दिसंबर को लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी
बसपा छह दिसंबर को डा. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेगी। बसपा अब सर्व समाज के फॉर्मूले से जीत की राह तलाश रही है। स्थानीय और जातीय समीकरणों के आधार पर बसपा अपनी गोटियां सेट करने में जुट गई है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। बसपा विधानसभा चुनाव में सर्वसमाज के फार्मूले पर नैया पार लगाना चाहती है। खासकर ब्राह्मण व मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी नजर है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने दो दिन पहले अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में जनसभा में नौ प्रत्याशी घोषित किए। इन सीटों के पिछले परिणाम देखें तो बसपा दूसरे और तीसरे नंबर पर थी। बसपा छह दिसंबर को डा. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी पिछले चुनाव परिणाम के आधार पर आगे की तैयारी शुरू की है। स्थानीय और जातीय समीकरणों के आधार पर बसपा अपनी गोटियां सेट करने का प्रयास कर रही है, हालांकि दूसरे दलों के प्रत्याशियों के नाम सामने आने पर ही किसी भी सीट पर स्थिति पूरी तरह साफ होगी।
आकाश आनंद ने बीकापुर सीट से जितेंद्र सिंह बब्लू समेत नौ विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इनमें विधानसभा क्षेत्र कटेहरी से मारुती मिश्रा, आलापुर से केडी गौतम, अकबरपुर से मनोज कुमार वर्मा, जलालपुर से दयाराम राजभर, जयसिंहपुर से मधुलता वर्मा, बाराबंकी सदर से मोहम्मद मुव्वसिर, लंभुआ सदर से शैलेंद्र कुमार सिंह व सुल्तानपुर से मो. इम्तियाज अहमद के नाम शामिल हैं। प्रत्याशियों के चयन में हर वर्ग का ख्याल रखने का भी साफ फार्मूला नजर आ रहा है।
वहीं 2022 में बीकापुर सीट पर भाजपा ने 44.34% मत लेकर जीत दर्ज की थी और बसपा प्रत्याशी 8.84% मतों के साथ तीसरे पायदान पर रहे थे। दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी को 42.04% मल मिले थे। कटेहरी और जलालपुर में बसपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। आलापुर, अकबरपुर व लंभुआ में भी बसपा तीसरे स्थान पर रही थी। बाराबंकी सदर में भी बसपा प्रत्याशी 15.96% मत के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे और सपा उम्मीवार ने 47.11% मतों के साथ जीत दर्ज की थी। बसपा 100 से अधिक सीटों पर अपने विधानसभा प्रभारी/प्रत्याशी के नाम तय कर चुकी है। 2022 के चुनाव में बसपा को कुल 12.88% मतों से ही संतोष करना पड़ा था और उसके हिस्से केवल एक सीट आई थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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