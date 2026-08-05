बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, गम में डूबे समर्थक

बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। पिछले दो साल से कैंसर से जूझ रहे उमाशंकर सिंह ने गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उमाशंकर सिंह के निधन से उनके समर्थकों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है।

उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे उमाशंकर सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थक गम में डूब गए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उमाशंकर सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया की रसड़ा सीट से विधायक उमाशंकर सिंह का लगातार कैंसर का इलाज चल रहा था। बुधवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वह बलिया के नगरा ब्लॉक के खनवर गांव के रहने वाले थे। लगातार तीन बार से रसड़ा से विधायक का चुनाव जीत रहे थे।

उमाशंकर सिंह के निधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में बसपा का कोई विधायक नहीं बचा है। उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि उमाशंकर सिंह का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वह अपने क्षेत्र के विकास और जनता के हितों के लिए सदैव समर्पित भाव से काम करते रहे। उनकी सादगी, सहजता और जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें सदैव स्मरणीय बनाए रखेगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उमाशंकर सिंह ने अदम्य साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया। उनका निधन न केवल उनके परिवार और समर्थकों, बल्कि संपूर्ण विधानसभा परिवार के लिए भी अत्यंत दुःखद है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

फोर्टिज हॉस्पिटल गुरुग्राम में ली अंतिम सांस उमाशंकर सिंह करीब दो साल से कैंसर से जूझ रहे थे। अमेरिका के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार की रात उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर फैलते ही गुरुग्राम से लेकर लखनऊ और बलिया तक उनके परिवारीजनों, रिश्तेदारों और समर्थकों में शोक की लहर फैल गई।