बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, राखी बांधती थीं मायावती

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का दिल्ली में निधन हो गया है। उमाशंकर सिंह कैंसर से पीड़ित थे। उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। वह बसपा के इकलौते विधायक थे।

यूपी में बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का दिल्ली में निधन हो गया। उमाशंकर सिंह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली में उनका इलाज घर पर चल रहा था। उमाशंकर सिंह के निधन की खबर फैलते ही रसड़ा और बलिया क्षेत्र में उनके समर्थकों एवं शुभचिंतकों के बीच शोक का माहौल है। बसपा सुप्रीमो मायावती विधायक उमाशंकर सिंह को राखी बांधती थीं।

रसड़ा विधान सभा के विधायक उमाशंकर सिंह नगरा ब्लॉक के खनवर गांव के रहने वाले थे। उमाशंकर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के खनवर गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उमााशंकर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल हुई थी । उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र संघ से की थी। इसके बाद विधायक उमाशंकर सिंह पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम हो गए थे। उनको बसपा चेहरा माना जाता थाI उमाशंकर ने साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष कब्जा जमाया।

2022 में भाजपा की प्रचंड लहर के बावजूद उन्होंने अपनी सीट जीती थी इसके बाद उमाशंकर सिंह बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीन बार विधायक बने। 2012 में वे पहली बार बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद 2017 और 2022 में भाजपा की प्रचंड लहर के बावजूद उन्होंने अपनी सीट पर जीत दर्ज की। 2022 में तो जब बसपा का पूरे उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया। तो उमाशंकर सिंह एक मात्र ऐसे विधायक थे जो अपनी सीट बचा पाई थी। प्रदेश में यह बसपा के इकलौते विधायक थे ,अब बसपा का प्रदेश में कोई विधायक नहीं बचा। वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था।



उमाशंकर के निधन पर मायावती ने जताया शोक बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के कर्मठ, ईमानदार व पूरी तरह से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक श्री उमाशंकर सिंह की आज शाम लम्बी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहान्त हो जाने की ख़बर अति-दुखद है। उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना है।

अखिलेश ने दी श्रद्धांजलि अखिलेश यादव ने भी शोक जताया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। भावभीनी श्रद्धांजलि !