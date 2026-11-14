बसपा ने इस सीट पर घोषित किया उम्मीदवार, आकाश आनंद बोले-पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगी मायावती

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने बाढ़पुर क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने तान्या नागपाल के नाम का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि पांचवी बार मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी।

बिजनौर, वरिष्ठ संवाददाता। अफजलगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की ओर से शनिवार को आयोजित जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संबोधित करते हुए भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बहन मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। साथ ही बढ़ापुर विधानसभा सीट से तान्या नागपाल को बसपा प्रत्याशी घोषित किया।

अफजलगढ़ में धामपुर रोड स्थित अब्दुल रज्जाक के बाग में शनिवार को आयोजित जनसभा में बसपा राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कांशीराम तथा समाज के अन्य महापुरुषों को नमन करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि चार बार मुख्यमंत्री बनकर बहन मायावती बहुजन समाज की प्रेरणा स्रोत बनीं। कहा कि प्रदेश में 25 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए और डेढ़ लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

सपा-कांग्रेस भाजपा की बी टीम उन्होंने कांग्रेस और सपा को भाजपा की बी-टीम करार दिया। उन्होंने तान्या नागपाल को पार्टी सदस्य बनाते हुए बढ़ापुर विधानसभा सीट से तान्या नागपाल को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया। साथ ही अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में तान्या को भारी मतों से विजयी बनाते हुए बहन मायावती को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। अपने 61 मिनट के भाषण में वह कांग्रेस-सपा पर बरसे और बसपा की उपलब्धियां गिनाईं।

गन्ने के साथ लोकल मुद्दों पर रहा फोकस आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी के शासन में न कोई दंगा हुआ न पेपर लीक हुआ, कानून-व्यवस्था भी मजबूत थी। कहा कि बिजनौर जिला गन्ना, चीनी और गुड़ उत्पादन में राज्यभर में सबसे आगे है, लेकिन लोगों के जीवन में मिठास घोलने वाले गन्ना किसानों के जीवन में सरकार ने जहर घोल दिया है। किसानों की दुर्दशा के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल के दौरान खो, रामगंगा तथा मालन नदी में बाढ़ की स्थिति में खेतों के साथ लोगों के घर भी डूब जाते हैं। उन्होंने लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।

एक सांपनाथ तो एक नागनाथ कांग्रेस और सपा पर भाजपा की नीतियों पर चलने का हवाला देते हुए आकाश आनंद ने कहा कि एक सांपनाथ है, तो दूसरी नागनाथ। कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा, लेकिन कभी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। बसपा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बसपा सरकार ने पट्टे आवंटित कर भूमिहीन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। अम्बेडकर गांवों तथा कॉलोनियों का समुचित विकास किया गया। 90 हजार शिक्षकों तथा एक लाख सफाईकर्मियों सहित लाखों पुलिसकर्मियों को नौकरी दी गई थी। इसके अलावा गन्ना मूल्य दोगुना किया गया तथा सर्वसमाज को सम्मान से जीने का हक दिया गया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से 2027 में बहन जी को पांचवीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। मुरादाबाद के रतूपुरा निवासी रामू-विधायक प्रकरण पर चर्चा करते हुए रामू कश्यप के उत्पीड़न का आरोप लगाया तथा उसको न्याय दिए जाने की मांग की। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम सिख-ईसाई आपस में हैं भाई-भाई मिशन को आगे बढ़ाने का वादा किया। मुजफ्फरनगर हिंसा का जिक्र कर तत्कालीन सरकार को घेरा।