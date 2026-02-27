बसपा विधायक उमाशंकर के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा, तीसरे दिन भी इनकम टैक्स टीमें डटीं

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। जांच का दायरा अब अवैध खनन, टेंडर घोटाले और बेनामी निवेश तक बढ़ गया है। लखनऊ स्थित आवास की गुप्त आलमारियों से कैश बरामद हुआ है।

bsp mla umashankar news: बलिया की रसड़ा सीट से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ आयकर विभाग (Income Tax) की छापेमारी शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। विभाग ने अब इस जांच का दायरा केवल वित्तीय लेनदेन तक सीमित न रखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर तक फैला दिया है। जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर विभाग अब विधायक की कंपनी 'छात्र शक्ति इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन' और 'ओम साईंराम' के पिछले सात वर्षों के कच्चे-चिट्ठे खंगाल रहा है।

अवैध खनन और टेंडर सिंडिकेट की जांच आयकर विभाग की मुख्य जांच अब इस बिंदु पर टिकी है कि विधायक की कंपनियों को पिछले पांच से सात वर्षों में कितने करोड़ के सरकारी टेंडर मिले। विशेष रूप से खनन क्षेत्र में कंपनी द्वारा की गई खुदाई की गहन पैमाइश कराई जा रही है। अधिकारियों को संदेह है कि कंपनी ने आवंटित लीज एरिया (लीज सीमा) से कहीं अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया है। टेंडर के दस्तावेजों और वास्तविक खुदाई के बीच के अंतर से करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है।

छिपी आलमारियों से मिला कैश, मददगार अफसरों पर नजर सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ के गोमती नगर (विकल्पखंड) स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी के दौरान छिपी हुई आलमारियों से भारी मात्रा में नकदी (Cash) बरामद की गई है। बुधवार देर रात से ही नोट गिनने की मशीनों और बैंक कर्मचारियों की मदद से कैश की गिनती का काम चल रहा है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि विधायक की फर्म में कुछ रसूखदार अधिकारियों ने भी निवेश किया है। आयकर विभाग अब उन 'मददगार' अधिकारियों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने पद का दुरुपयोग कर फर्म को टेंडर दिलाने या काली कमाई खपाने में मदद की।

सात जिलों में एक साथ कार्रवाई आयकर विभाग के दिल्ली मुख्यालय, मुरादाबाद और लखनऊ की टीमों ने उत्तर प्रदेश के सात जिलों— लखनऊ, बलिया, प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र, वाराणसी और अयोध्या में एक साथ घेराबंदी की है। अयोध्या के पूरा बाजार स्थित प्लांट पर पिछले 48 घंटों से अधिकारी डटे हुए हैं। बलिया के खनवर गांव में विधायक के छोटे भाई और कंपनी के डायरेक्टर रमेश सिंह से भी लंबी पूछताछ की गई है।