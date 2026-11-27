बसपा प्रमुख मायावती ने सपा के 'जन-मन का मेनिफेस्टो' को हवा-हवाई और चुनावी छलावा बताया। आरोप लगाया कि सपा गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के हितों के बजाय धनवानों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने जनता से सपा के वादों से सावधान रहने की अपील की।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से जारी 'जन-मन का मेनिफेस्टो' को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इसे हवा-हवाई बताते हुए कहा कि यह सपा के कथित पीडीए की तरह ही खोखला है। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा का यह घोषणापत्र जनहित के बजाय धन-मन वादी सोच को दर्शाता है। मायावती ने कहा कि सपा का स्वभाव गरीबों, दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के वास्तविक हितों, कल्याण, मान-सम्मान और सुरक्षा के विरुद्ध रहा है। उन्होंने हाल ही में यूपी से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सपा ने पीडीए को प्राथमिकता देने के बजाय बड़े धन्नासेठ को तरजीह दी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी नीतियों से प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और पलायन जैसी गंभीर समस्याएं कैसे दूर होंगी।

सपा के घोषणा पत्र को हवाहवाई बताया बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा का जन-मन घोषणापत्र वास्तव में धन-मन वादी अधिक है। आरोप लगाया कि पार्टी चुनाव में अच्छे लोगों के बजाय धनवानों और बाहुबलियों को उम्मीदवार बनाएगी, जिन्हें जनहित से ज्यादा अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। उन्होने कहा कि 'हर हाथ को काम' और कानून का राज बसपा की नीतियों और सिद्धांतों का हिस्सा हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में बसपा की चारों सरकारों के दौरान सर्वसमाज के हितों को ध्यान में रखकर इन नीतियों पर ईमानदारी से अमल किया गया। उन्होंने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर इन मुद्दों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया।