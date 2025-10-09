मायावती

BSP Mayawati Rally LIVE: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आज यानी 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी रैली करेंगी। इस मौके पर मायावती करीब तीन घंटे तक मंच पर मौजूद रहेंगी। रैली को लेकर लखनऊ पूरी तरह नीले रंग में रंगा नजर आ रहा है। कांशीराम स्मारक स्थल पर विशाल मंच तैयार किया गया है। रमाबाई अंबेडकर मैदान में बसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। रैली में प्रदेशभर से लाखों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। बसपा संगठन ने करीब पांच लाख लोगों के जुटान का दावा किया है। सुरक्षा के लिए दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए हैं। यह रैली केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखी जा रही है।

9 Oct 2025, 07:57:39 AM IST BSP Mayawati Rally LIVE: लखनऊ में रूट डायवर्जन संस्थापक कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर आज राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की एक बड़ी रैली होने जा रही है। पार्टी ने इस आयोजन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आने वाले चुनावों से पहले अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। कांशीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार सुबह से कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान गीतापल्ली मोड़, कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ, बंगलाबाजार, पुराना जेल रोड पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

9 Oct 2025, 07:45:04 AM IST BSP Mayawati Rally LIVE: रैली के बाद मायावती कार्यकर्ताओं से लेंगी फीडबैक रैली के बाद मायावती चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ अलग बैठक कर फीडबैक भी लेंगी। तमाम जानकारियों के आधार पर संगठन को मजबूत करने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की योजना का खाका खींचा जाएगा।

9 Oct 2025, 07:43:59 AM IST BSP Mayawati Rally LIVE: मायावती तीन घंटे मंच पर रहेंगी इस बार मायावती ने रैली के लिए अलग योजना तैयार की है। वह करीब तीन घंटे तक मंच पर मौजूद रहेंगी। मंच पर उनके साथ भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र सहित सात प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी।

9 Oct 2025, 07:41:24 AM IST BSP Mayawati Rally LIVE: चार साल पहले मायावती ने यही की थी रैली चार साल पहले यानी 2021 बसपा प्रमुख मायावती ने 9 अक्तूबर को ही कांशीराम स्मारक स्थल में रैली की थी। तब कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने थे। 2022 के चुनाव में बसपा महज़ एक सीट पर ही जीत सकी थी। इस बार भी उन्होंने रैली के लिए वही तारीख और वही स्थान चुना है।

9 Oct 2025, 07:39:00 AM IST BSP Mayawati Rally LIVE: पांच लाख लोगों के जुटान का दावा बसपा गुरुवार को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाकर वर्ष 2027 में खुद को मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने रखेगी। खिसकती राजनीतिक जमीन जुटाने की जद्दोजहद में जुटी बसपा में मायावती गुरुवार को नई जान फूंकने की कोशिश करेंगी। 2024 लोकसभा चुनावों में छिटक गए वोटरों को एक बार फिर पार्टी से जोड़ कर ताकत बढ़ाने की कवायद में जुटेंगी। बामसेफ और बीएस-4 को जिम्मेदारी दी गई है। तकरीबन पांच लाख लोगों के जुटान का दावा है। 2027 चुनाव बसपा के लिए 'करो या मरो' सरीखा है।

9 Oct 2025, 07:17:16 AM IST BSP Mayawati Rally LIVE: रैली से पहले आकाश आनंद की अपील लखनऊ में बसपा रैली से पहले आकाश आनंद ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी संदेश में कहा कि “महान बहुजन नायक, बामसेफ, डीएस-4 और बसपा के संस्थापक मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोटि-कोटि नमन। आइए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएं। आकाश आनंद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दिशा निर्देश में आज लखनऊ में राज्यव्यापी विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसे बहनजी स्वयं संबोधित करेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हों। उन्होंने कहा कि यह केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि “बहुजन मिशन को फिर से मजबूत करने का अवसर” है। हर कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कांशीराम साहेब का संदेश और बहनजी की विचारधारा हर घर तक पहुंचे।