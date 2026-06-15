मिशन 2027 को धार देने में जुटी बसपा; अयोध्या से चुनावी शंखनाद, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ाई

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी बसपा ने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना शुरू कर दिया है। दलित-ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। 22 जून को अयोध्या और 23 जून को अंबेडकरनगर में बड़ी जनसभाएं कर पार्टी ताकत दिखाएगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। पार्टी आगामी चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन किए बिना अकेले मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संगठन को जिला, सेक्टर और बूथ स्तर तक सक्रिय करने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। हाल ही में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी ने चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। बसपा का फोकस अपने पारंपरिक दलित और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने पर है। इसके लिए पार्टी विभिन्न जिलों में दलित-ओबीसी कमेटियों और भाईचारा कमेटियों की बैठकों का आयोजन कर रही है। इन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ-साथ सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनावी सफलता के लिए कोर वोट बैंक को एकजुट रखना सबसे महत्वपूर्ण है।

पार्टी पदाधिकारियों को दी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर जिला संयोजकों और पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें यह पता लगाने का कार्य सौंपा गया है कि पार्टी का वोट बैंक किस स्थिति में है और किन क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इन रिपोर्टों को सीधे पार्टी नेतृत्व तक भेजा जाएगा, ताकि उसी आधार पर आगामी रणनीति तैयार की जा सके। पार्टी 22 जून को अयोध्या और 23 जून को अंबेडकरनगर में बड़ी जनसभाएं आयोजित करने जा रही है।

रैलियों को सफल बनाने का टास्क इन जनसभाओं के माध्यम से बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया उत्साह भरने के साथ-साथ अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी करना चाहती है। पार्टी ने इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को सौंपी है। माना जा रहा है कि इन सभाओं में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के जरिए बसपा अपने विरोधियों को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करेगी। इसके अलावा पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क अभियान चलाने और मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।