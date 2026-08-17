आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? IPS की मां की हत्या पर मायावती ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए

अंबेडकरनगर में सीनियर आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 91 वर्षीय मां इंद्रावती की घर में हत्या कर दी गई। शव के मुंह में कपड़ा ठुंसा मिला और जेवर गायब थे। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने घटना पर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

यूपी के अंबेडकरनगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की करीब 91 वर्षीय मां इंद्रावती की घर में हत्या के मामले पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से घटना का गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंबेडकरनगर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की बुजुर्ग मां की हत्या बेहद दुखद और प्रदेश की कानून-व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जब हत्या जैसी जघन्य घटना पुलिस अधिकारी के परिवार के साथ हो सकती है तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर आशंका होना स्वाभाविक है। मायावती ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

घर में हुई आईपीएस की मां की हत्या आपको बता दें लखनऊ पुलिस मुख्यालय में एसपी पद पर तैनात आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती अंबेडकरनगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा धमरुआ गांव स्थित पैतृक आवास में रहती थीं। रविवार दोपहर नौकरानी घर पहुंची तो अंदर इंद्रावती का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। यह देखकर उसने शोर मचाया और घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलते ही अंबेडकरनगर की एसपी प्राची सिंह समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।

पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सर्विलांस टीम घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। साथ ही आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।परिजनों के अनुसार, इंद्रावती के गले में सोने की चेन, सोने से जड़ित तुलसी की माला, नाक की कील, टॉप्स और पायल रहती थी। घटना के बाद इनमें से कई जेवर गायब मिले हैं। इससे लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।

हर पहलू से जांच कर रही पुलिस अंबेडकरनगर की एसपी प्राची सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि लूट की बात अभी स्पष्ट नहीं है। यह भी संभव है कि इंद्रावती की मौत के बाद आसपास के किसी व्यक्ति ने जेवर निकाल लिए हों। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।