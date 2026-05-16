आंधी से उजड़े परिवार, महंगाई ने बिगाड़ा बजट; मायावती बोलीं- सरकार तुरंत राहत दे, यही समय की मांग है

बसपा अध्यक्ष मायावती ने यूपी में आंधी-तूफान से हुई मौतों और नुकसान पर चिंता जताते हुए सरकार से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद, मकान और रोजगार देने की मांग की। साथ ही पेट्रोल-डीजल कीमत बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की है।

बीएसपी चीफ मायावती ने उत्तर प्रदेश में हाल में आए आंधी-तूफान से हुई जनहानि और नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 111 लोगों की मौत, 72 लोग घायल और 242 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि फसलें भी बर्बाद हो गईं। बसपा प्रमुख ने राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, मकान निर्माण में मदद और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि लोग दोबारा अपनी जिंदगी पटरी पर ला सकें।

मायावती ने कहा कि सरकार को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लानी चाहिए और प्रभावित इलाकों में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गरीब और कमजोर परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब, किसान, मेहनतकश और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन, खेती और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे, जिससे महंगाई और तेज होगी।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि खेती-किसानी की लागत बढ़ने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। खाद, बीज, सिंचाई और मंडियों तक फसल पहुंचाने का खर्च अधिक होने से किसानों की आय प्रभावित होगी। वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों के घरेलू बजट पर भी सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण लगाने और महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा आपको बता दें ईरान-अमेरिका में जारी जंग के चलते शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर इजाफा कर दिया गया। सीएनजी में भी दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। ईंधन से महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने चार वर्ष बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

लखनऊ में 97.55 रुपए/लीटर पेट्रोल पेट्रोल के दाम में तीन रुपए की बढ़ोतरी के बाद लखनऊ में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 94.53 से 97.55 रुपए प्रति लीटर तक और डीजल 87.62 से लेकर 90.82 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गयी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बावजूद तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 20 रुपये और डीजल पर 25 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है।