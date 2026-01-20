सरकार निजी मदरसों के खिलाफ नहीं, अफसरों की मनमानी से विवाद; श्रावस्ती में सील पर बोलीं मायावती

संक्षेप: श्रावस्ती में प्रशासन की ओर से मदरसे को सील किए जाने के मामले में आए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले का बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत किया।

श्रावस्ती में प्रशासन की ओर से मदरसे को सील किए जाने के मामले में आए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले का बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत किया। साथ ही सरकार का पक्ष रखते हुए जिले के अफसरों पर निशाना साधा। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाली। जिसमें मायावती ने लिखा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा 'सरकारी मान्यता नहीं होना मदरसा को बंद करने का आधार नहीं' सम्बंधी दिया गया फैसला अति-महत्वपूर्ण व सामयिक है तथा इस आधार पर श्रावस्ती में मदरसे पर लगी सील 24 घंटे में हटाने के निर्देश का भी स्वागत योग्य है। पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती ने कहा कि वैसे भी संभवतः यहाँ कोई भी सरकार नीतिगत तौर पर प्राइवेट मदरसों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ज़िला स्तर पर अधिकारियों की मनमानी का ही शायद यह परिणाम है कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं की खबरें आती रहती हैं, जिस पर सरकार को उचित संज्ञान लेना चाहिये।

मायावती विधानसभाओं में सत्रों की कम अवधि होने पर चिंता जताई बसपा अध्यक्ष मायावती ने देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सत्रों की अवधि कम होने पर मंगलवार को चिंता जताई और कहा कि सरकार और विपक्ष को इस पर अति गंभीर होकर विचार करना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने आधिकारिक 'एक्‍स' खाते पर एक पोस्ट में कहा 'देश में संसद व राज्य विधानमंडलों के सत्र के घटते समय के साथ-साथ हर बार इनके भारी हंगामेदार एवं स्थगन आदि से इनकी जन उपयोगिता का घटता प्रभाव अक्सर गंभीर चिंता का विषय रहा है।