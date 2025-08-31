बिहार चुनाव में आकाश को बसपा की कमान, मायावती का अकेले लड़ने का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी दलों की तैयारियां जोरों-शोरों पर हैं। यूपी में हार चुकी बसपा की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। बसपा बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने पूरी तरह से कमर कस ली है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक्स पर मायावती ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बिहार चुनाव को लेकर पिछले दो दिन तक चली समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मायावती ने कहा कि बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को कमियों को दूर करके पूरी मुस्तैदी व तन, मन, धन से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें अगले महीने के प्रारंभ से शुरू होने वाले पार्टी की यात्रा व जनसभा आदि कार्यक्रमों के सम्बंध में विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। मायावती ने कहा कि सभी कार्यक्रम उनके दिशा निर्देशन में होने के साथ ही इसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द व केन्द्रीय कोआर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम तथा बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को सौंपी गयी है।