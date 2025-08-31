bsp chief Mayawati clarified her stand on announced to contest Bihar assembly elections alone बिहार चुनाव में आकाश को बसपा की कमान, मायावती का अकेले लड़ने का ऐलान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बिहार चुनाव में आकाश को बसपा की कमान, मायावती का अकेले लड़ने का ऐलान

बिहार चुनाव में आकाश को बसपा की कमान, मायावती का अकेले लड़ने का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी दलों की तैयारियां जोरों-शोरों पर हैं। यूपी में हार चुकी बसपा की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। बसपा बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, वार्ता Sun, 31 Aug 2025 04:32 PM
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने पूरी तरह से कमर कस ली है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक्स पर मायावती ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बिहार चुनाव को लेकर पिछले दो दिन तक चली समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मायावती ने कहा कि बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को कमियों को दूर करके पूरी मुस्तैदी व तन, मन, धन से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें अगले महीने के प्रारंभ से शुरू होने वाले पार्टी की यात्रा व जनसभा आदि कार्यक्रमों के सम्बंध में विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। मायावती ने कहा कि सभी कार्यक्रम उनके दिशा निर्देशन में होने के साथ ही इसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द व केन्द्रीय कोआर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम तथा बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को सौंपी गयी है।

उन्होंने कहा कि बिहार एक बड़ा राज्य है और इसीलिए वहां की ताज़ा ज़रूरतों को देखते हुये राज्य की सभी विधानसभा सीटों को तीन ज़ोन में बांट कर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को अलग-अलग से उसकी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी बैठक में लिया गया। मायावती ने कहा कि बिहार में पार्टी की अपनी तैयारी के साथ-साथ वहां राज्य के तेज़ी से बदलते हुये राजनीतिक हालात एवं चुनावी समीकरण आदि को देखते हुए पार्टी द्वारा चुनाव में बेहतर रिज़ल्ट लाने का आश्वासन पार्टी के लोगों ने दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उड़ीसा और तेलंगाना राज्य में भी पार्टी संगठन की तैयारियों व वहां भी यूपी के पैटर्न पर ज़िला से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक कमेटियों के गठन को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ-साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के मिशनरी कार्यों के लिये दिये गये टारगेट की भी समीक्षा पार्टी प्रमुख द्वारा की गई है।

