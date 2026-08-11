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'अखिलेश भैया नहीं अंकल' आकाश आनंद के सहारे BSP, क्या है मायावती का Gen Z गेमप्लान?

By Shubham Sharma
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आकाश आनंद का यह तंज सिर्फ एक तीखी टिप्पणी नहीं, बल्कि बसपा की नई युवा या Gen Z केंद्रित रणनीति का एक सुनियोजित हिस्सा है।

Mayawati Akash Anand
आकाश आनंद ने एक रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित किया

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेशनल कॉर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर हाथरस के सादाबाद में अपनी पहली बड़ी रैली कर अपनी सियासी वापसी का जोरदार ऐलान किया है। 30 साल के आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को "अंकल" कहकर संबोधित किया और खुद को उत्तर प्रदेश के युवाओं (Gen Z) के लिए एक युवा विकल्प के रूप में पेश किया।

रैली के दौरान जब भीड़ में से किसी ने अखिलेश यादव को "भैया" कहने का सुझाव दिया, तो आकाश आनंद ने तुरंत जवाब दिया: "वे अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं। मेरी उम्र 30 साल है और वे 50 के पार हैं। हमसे बड़े हैं, तो हम उन्हें अंकल ही कहेंगे।"

क्या है 'अंकल' तंज के मायने?

आकाश आनंद का यह तंज सिर्फ एक तीखी टिप्पणी नहीं, बल्कि बसपा की नई युवा या Gen Z केंद्रित रणनीति का एक सुनियोजित हिस्सा है।

दरअसल 2017 और 2024 के चुनावों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को "यूपी के दो लड़के" के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। आकाश आनंद ने उन्हें 'अंकल' कहकर इस छवि को खारिज करने और खुद को असली युवा चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है।

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आकाश ने हाल ही में दिल्ली में नीट (NEET) पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे उसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिसने सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने का काम किया।

आनंद ने युवाओं से कहा कि सिर्फ भाषणबाजी या सड़कों पर प्रदर्शन से सरकारें और नीतियां नहीं बदलतीं। अगर व्यवस्था बदलनी है, तो सही नेता और पार्टी चुनकर वोट देना होगा।

क्या है बसपा का Gen Z गेमप्लान?

बसपा पुराने दलित वोट बैंक के साथ-साथ पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं को भी जोड़ना चाहती है। इसके लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरे प्रदेश में 75 जिलों के दौरे और कार्यकर्ता सम्मेलनों की जिम्मेदारी दी है।

बसपा परंपरागत रूप से अपने मुख्य दलित वोट बैंक पर निर्भर रही है, लेकिन आनंद अपनी वापसी के साथ-साथ यह कोशिश भी कर रहे हैं कि पहली बार वोट करने वाले और युवा-Gen Z मतदाताओं बसपा की तरफ मोड़ा जाए।

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इसके अलावा बसपा युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्रचार, रील्स, और स्थानीय भाषाओं में कंटेंट पर जोर दे रही है। बसपा ने 10 युवा प्रति बूथ का लक्ष्य रखा है, यानी लगभग 17.7 लाख युवा कार्यकर्ता पूरे यूपी में सक्रिय किए जा रहे हैं।

यूपी में Gen Z वोटर क्यों बन गए हैं 'गेम-चेंजर'?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो चुकी है।

  • यूपी में कुल मतदाता: करीब 13 करोड़
  • Gen Z वोटर (18-27 वर्ष): 2.07 करोड़ यानी लगभग 15% हिस्सा
  • प्रभावित सीटें: 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें

अगर 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजें देखें, तो 99 सीटें ऐसी थीं, जहां जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम था। अगर Gen Z का 3 से 5 प्रतिशत वोट बैंक भी किसी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, तो 80-120 सीटों के नतीजे बदल सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 85% युवा वोट भाजपा के पक्ष में गए थे, जो 2019 में घटकर करीब 70% और 2024 में 50-55% पर आ गया। युवा मतदाता किसी पारंपरिक दलीय निष्ठा से बंधने के बजाय सोशल मीडिया, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर आधारित स्वतंत्र राजनीतिक फैसले ले रहे हैं।

बसपा में आकाश आनंद का उतार-चढ़ाव भरा सफर

आकाश आनंद की यह वापसी बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक से आगे बढ़कर पहली बार वोट देने वाले युवाओं को जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। पिछले दो सालों में उनका राजनीतिक करियर काफी उथल-पुथल भरा रहा है।

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मायावती ने दिसंबर 2023 में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया।

मई 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीतापुर में आक्रामक भाषण के चलते FIR दर्ज होने के बाद मायावती ने उन्हें 'अपरिपक्व' बताते हुए पदों से हटा दिया।

इतना ही नहीं मार्च 2025 में पारिवारिक व संगठन से जुड़े विवादों के चलते मायावती ने उन्हें कुछ समय के लिए पार्टी से बाहर भी कर दिया था। हालांकि, कुछ ही महीनों बाद उन्हें पहले चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर और फिर नेशनल कॉर्डिनेटर के रूप में बहाल किया गया।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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