बसपा में मंडलीय व्यवस्था खत्म, जोनल लागू, पार्टी को मजबूत करने लगीं मायावती

संक्षेप: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से मायावती बसपा को मजबूत करने में जुटी हैं। बहुजन समाज पार्टी में मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर जोनल व्यवस्था को लागू की गई है। 

Fri, 24 Oct 2025 11:22 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्त प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी चीफ मायावती ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बसपा में मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर जोनल व्यवस्था को लागू की गई है। हर दो मंडल पर एक जोन बनाया गया है। प्रदेश को कुल नौ जोन में बांटा गया है। हर जोन में दो-दो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। एक प्रमुख व एक सहायक प्रभारी बनाया गया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर मंडल व्यवस्था को खत्म कर जोन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। घनश्याम चंद्र खरवार को गोरखपुर, अयोध्या व लखनऊ जोन का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। ऐसे ही गया चरण दिनकर को प्रयागराज जोन का मुख्य प्रभारी और विजय प्रताप को सहायक प्रभारी बनाया गया है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मिर्जापुर का मुख्य प्रभारी और गुड्डू राम को सहायक प्रभारी बनाया गया है। पहले भी मंडल व जोन व्यवस्थाएं लागू की जा चुकी है। मायावती समय-समय पर रणनीति के अनुसार व्यवस्था में बदलाव करती हैं। फिलहाल संगठन को मजबूत किए जाने पर पार्टी पूरा जोर दे रही है।

वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर कानपुर और लखनऊ मंडल प्रभारी समसुद्दीन राईन पार्टी से निकाल दिया गया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने गुरुवार को अनुशासनहीनता और गुटबाजी करने के आरोप में उन्हें पार्टी से निकालने की सूचना जारी की। समसुद्दीन को बुधवार को ही कानपुर और लखनऊ मंडल का प्रभारी बनाया गया था। बताया तो यह भी जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो का फोन न उठाना उन्हें मंहगा पड़ा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
