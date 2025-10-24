बसपा में मंडलीय व्यवस्था खत्म, जोनल लागू, पार्टी को मजबूत करने लगीं मायावती

संक्षेप: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से मायावती बसपा को मजबूत करने में जुटी हैं। बहुजन समाज पार्टी में मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर जोनल व्यवस्था को लागू की गई है।

उत्त प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी चीफ मायावती ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बसपा में मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर जोनल व्यवस्था को लागू की गई है। हर दो मंडल पर एक जोन बनाया गया है। प्रदेश को कुल नौ जोन में बांटा गया है। हर जोन में दो-दो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। एक प्रमुख व एक सहायक प्रभारी बनाया गया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर मंडल व्यवस्था को खत्म कर जोन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। घनश्याम चंद्र खरवार को गोरखपुर, अयोध्या व लखनऊ जोन का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। ऐसे ही गया चरण दिनकर को प्रयागराज जोन का मुख्य प्रभारी और विजय प्रताप को सहायक प्रभारी बनाया गया है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मिर्जापुर का मुख्य प्रभारी और गुड्डू राम को सहायक प्रभारी बनाया गया है। पहले भी मंडल व जोन व्यवस्थाएं लागू की जा चुकी है। मायावती समय-समय पर रणनीति के अनुसार व्यवस्था में बदलाव करती हैं। फिलहाल संगठन को मजबूत किए जाने पर पार्टी पूरा जोर दे रही है।