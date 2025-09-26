BSNL Franchises Scam 38 thousand Aadhar card made in UP Orai Jalaun on Andaman ID बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर फर्जीवाड़ा, अंडमान की आईडी पर यूपी में बनाए 38 हजार आधार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBSNL Franchises Scam 38 thousand Aadhar card made in UP Orai Jalaun on Andaman ID

बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर फर्जीवाड़ा, अंडमान की आईडी पर यूपी में बनाए 38 हजार आधार

बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर आधार कार्ड बनाने वाले यूपी के जालौन के धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अंडमान-निकोबार की आईडी का इस्तेमाल कर उसने जालौन में 38 हजार आधार कार्ड बनाए हैं।

Srishti Kunj संवाददाता, उरईFri, 26 Sep 2025 10:00 AM
share Share
Follow Us on
बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर फर्जीवाड़ा, अंडमान की आईडी पर यूपी में बनाए 38 हजार आधार

बीएसएनएल की फ्रेंचाइजी लेकर आधार कार्ड बनाने वाले यूपी के जालौन के धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अंडमान-निकोबार की आईडी का इस्तेमाल कर उसने जालौन में 38 हजार आधार कार्ड बनाए हैं। मामले में अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई में धर्मेंद्र कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा था। अर्जी खारिज होने पर अंडमान एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। धर्मेंद्र व उसके दो साथियों पर 25 फरवरी को बीएसएनएल के अंडमान-निकोबार दूरसंचार मंडल के सहायक महाप्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि जालौन के मोहल्ला बापू साहब निवासी धर्मेंद्र सक्सेना हाल निवासी पटेल नगर उरई व उसके साथी मो. साहिल निवासी निजामपुर, पचगहरा उन्नाव, मो. जफर निवासी बेकनगंज कानपुर पर आधार कार्ड में धोखाधड़ी और भूमि घोटाले की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर अंडमान पुलिस ने धोखाधड़ी का केस साइबर थाने में दर्ज किया था।

ये भी पढ़ें:आजम खान ने दिल्ली में कराया हेल्थ चेकअप, यतीमखाना प्रकरण में 29 को होगी सुनवाई

बीएसएनएल के सहायक महाप्रबंधक ने अपनी शिकायत में बताया कि धर्मेंद्र सक्सेना और उसके दो साथियों को ग्राहक सेवा केंद्र व आधार नामांकन, अपडेट का काम गया सौंपा था। जुलाई 2024 से आधार संबंधित गतिविधियां करने की अनुमति दी गई। इन लोगों ने क्रेडेंशियल्स और मशीन आईडीएस का दुरुपयोग कर जालौन में 38 हजार आधार बना डाले। साथ ही संवेदनशील डेटा चुराया, जो अनधिकृत गतिविधियों व क्लोनिंग में इस्तेमाल होने की आशंका है। केस की जांच पीएसआई एन कार्तिक राजन को सौंपी गई।

फ्रेंचाइजी अंडमान की, आधार बना रहा था जालौन में

आधार कार्ड बनाने की जो फ्रेंचाइजी धर्मेंद्र सक्सेना ने अंडमान निकोबार में हासिल की थी उससे जालौन के 38000 लोगों के आधार कार्ड बना डाले इस बात की जानकारी जब अंडमान निकोबार बीएसएनएल के अधिकारियों को तब धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि धर्मेंद्र सक्सेना के खिलाफ जो रिपोर्ट अंडमान निकोबार में दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक उसकी फ्रेंचाइजी अंडमान क्षेत्र तक ही सीमित थी और वह जालौन क्षेत्र में आकर यहां के लोगों के आधार कार्ड बनाने लगा जो गलत था इससे उसे पर अंडमान निकोबार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब जानकारी करवा रहे हैं कि जिन 38000 लोगों के आधार कार्ड बने हैं वह कौन लोग हैं।

खुद को बचाने की कोशिश में लगा था

जांच में पुलिस को पता चला धर्मेंद्र सक्सेना के कहने से 38 हजार फर्जी आधार कार्ड उसके साथियों ने जारी करवा दिए थे। जब मामला जानकारी में आया तो उसने दोष साथियों पर मढ़ दिया। उसे आधार से संबंधित गतिविधियां अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ही संचालित करने की परमीशन थी लेकिन उसने अधिकार क्षेत्र से बाहर तक फैला दिया और अन्य राज्यों में भी लोगों को फर्जी आधार कार्ड उपलब्ध कराने में मदद दी। इसके बचाव में धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया साथी मो. साहिल को फर्म से हटा दिया था लेकिन जांच हुई तो पाया गया कि साहिल उसकी सहमति से ही ग्रुप पर प्रशासक के रूप में कार्यकर्ता रहा जिसका उपयोग नामांकन संबंधी संचार के लिए किया जा रहा था।

छह करोड़ की जमीन मामले में चर्चा में आया था धर्मेंद्र

एक साल पहले कालपी के छौंक ग्राम में 6 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी में भी इसका नाम आया था और यह पकड़ा भी गया। इसके ऑपरेटर सचिन सिंह सहित 26 लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन कालपी पुलिस ने सेटिंग के बाद इसे छोड़ दिया था। यह मामला भी अब उखड़ चुका है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक जालौन को नये सिरे से जांच करने के निर्देश दिये हैं। संकेत मिले हैं कि पुलिस अधीक्षक द्वारा इसकी मदद करने वाले विवेचना अधिकारी पर भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी। फिलहाल पुलिस हर मामले को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है।

लखनऊ पुलिस द्वारा भी पकड़ा गया था धर्मेंद्र

बताया जाता है कि अण्डमान निकोबार पुलिस के अनुरोध पर लखनऊ में पुलिस ने इसे दबोच लिया था लेकिन बाद में यह बड़ी रकम देकर छूट गया था। इसी क्रम में अग्रिम जमानत के लिए इसने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। धर्मेंद्र सक्सेना जालौन जिले में चर्चित नाम है जिसके खिलाफ पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं लेकिन पुलिस में लेन देन करके हमेशा बचता रहा।

Orai Jalaun News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |