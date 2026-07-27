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पत्नी की हत्या कर सो गया BSF जवान; मां का शव देख बेटे की निकली चीख, मामूली विवाद में काट डाला

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, मैनपुरी
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मैनपुरी के करहल क्षेत्र में बीएसएफ के जवान ने शनिवार रात घरेलू विवाद के बाद पत्नी नीतू (30) की कथित तौर पर नृशंस हत्या कर दी। वारदात के बाद वह घर के बाहर सो गया। सुबह सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने जवान की पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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यूपी के मैनपरी में बीएसएफ के जवान ने शनिवार की रात विवाद के बाद पत्नी की नृशंस हत्या की और घर के बाहर जाकर सो गया। सुबह ग्रामीणों ने ये सूचना महिला के मायके वालों को दी। वे पहुंचे और जवान को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने जवान की जान मुश्किल से बचाई और थाने ले गई। महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। करहल के ग्राम भूरेपुर निवासी संजेश यादव बीएसएफ की 53वीं बटालियन में जम्मू में तैनात है। उसकी शादी नीतू (30) से हुई थी। दोनों का करीब 9 साल का एक बेटा निखिल भी है। करीब एक सप्ताह पहले जवान छुट्टी पर घर आया था।

पत्नी की हत्या कर सो गया जवान

शनिवार की रात उसका अपनी पत्नी नीतू से किसी बात पर विवाद हो गया। इसमें उसने फावड़े से पत्नी की गर्दन और सिर पर कई वार किए। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी नशे में था। घटना के बाद वह घर के बाहर चबूतरे पर पड़े तख्त पर आकर सो गया। सुबह बेटे निखिल ने देखा तो चीख निकल गई। इससे ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई तो सनसनी फैल गई। सूचना पर महिला के मायकेवाले पहुंच गए और आरोपी पति को पकड़कर बुरी तरह धुन दिया। तभी किसी की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। उसने आरोपी को भीड़ से बचाया और थाने ले गई। घटना के पीछे अवैध संबंधों के शक की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है।

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महोबा में पति ने पत्नी को काट डाला

वहीं दूसरी एक घटना में शराब पीने से मना करने पर एक युवक ने अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी को हंसिया से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद सिरफिरे पति ने खुद डायल 112 को कॉल कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। इसके चलते पत्नी के घरवालों ने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था।

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मां का शव देख सहमे बच्चे

पुलिस के अनुसार, मृतका के भाई रफीक मंसूरी ने तहरीर देते हुए बताया कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बिजरारी गांव में रहने वाली बहन मनीषा का पति हनीफ शराब का आदी है। वह बहन से आए दिन मारपीट करता था। 30 वर्षीय मनीषा आठ माह की गर्भवती थी। शनिवार की रात हनीफ शराब के नशे में घर पहुंचा। मनीषा ने जब इसका विरोध किया तो हनीफ गाली गलौज करने लगा। यही नहीं हनीफ ने घर में रखा हंसिया उठाया और मनीषा पर हमला कर दिया। कुछ ही वार में मनीषा ढेर हो गई। मां को रक्तरंजित पड़ा देख दोनों मासूम बच्चे सहम गए। घटना महोबा जिले की है।

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