मेरठ में छुट्टी पर आए BSF जवान की हत्या; घर में घुसकर मारी गोली, पड़ोस के तीन भाइयों पर केस

मेरठ में छुट्टी पर आए नैन सिंह बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वह 6 मार्च को छुट्‌टी पर घर आए हुए थे। वारदात के समय वह घर पर सो रहे थे। तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप पड़ोस के तीन भाइयों पर लगा है।

मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव में शनिवार को बीएसएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने पड़ोसी तीन भाइयों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक नैन सिंह (36) पुत्र गरीब दास निवासी धनपुर की सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) असम में तैनाती थी। करीब तीन सप्ताह पहले छह मार्च को वह छुट्टी लेकर घर आया था। नैन सिंह को एक अप्रैल को ड्यूटी पर लौटना था। घर में नैन सिंह, उसका भाई प्रदीप अपनी पत्नी प्रियंका व दो बच्चे साथ रहता है। शुक्रवार सुबह प्रदीप ड्यूटी जाने के लिए जैसलमेर निकल गया। वहीं परिवार के अन्य सदस्य रिश्तेदारी में चले गए थे। मकान में नैन सिंह और भाई की पत्नी मौजूद थे।

घर में बीएसएफ जवान की हत्या शनिवार दोपहर तक भी जब नैन सिंह के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजा खोला गया। कमरे में चरपाई पर नैन सिंह का शव पड़ा था। एसएसपी अविनाश पांडेय, एसपी क्राइम अवनीश कुमार थाना फोर्स मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने खून के नमूने और अन्य साक्ष्य एकत्र किए हैं। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि घटना के खुलासे को तीन टीम को लगाया गया है। मृतक जवान के पिता गरीब दास ने पड़ोसी प्रेम सिंह, उसके भाई शिवम और नीरज पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

छुट्टी पर घर आया था नैन सिंह नैन सिंह बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वह 6 मार्च को छुट्‌टी पर घर आए हुए थे। वारदात के समय वह घर पर सो रहे थे। धनपुर गांव के रहने वाले गरीबदास के बेटे नैन सिंह (38) सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में थी। वह 6 मार्च को छुट्टी पर घर आए थे। उन्हें 2 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर जाना था। नैन सिंह की पत्नी कोमल अपने दो बच्चों रिमी (12), आयुष (7) के साथ टीपी नगर थाना क्षेत्र के फाजलपुर स्थित मायके गई थी।