बेटे को सीने से लगाकर गंगा में कूदा BSF जवान, पांच दिन पहले पत्नी भी कूदी थी, तीन साल पहले की थी लव मैरिज

यूपी के बिजनौर में दर्दनाक घटना सामने आई है। पत्नी के गंगा में कूदकर जान देने के पांच दिन बाद शनिवार को बीएसएफ जवान ने भी बेटे को सीने से लगाकर उसी गंगा में छलांग लगी दी। दोनों ने तीन साल पहले लव मैरिज की थी। ससुरालियों ने जवान पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी।

Yogesh Yadav बिजनौर, संवाददाता।Sat, 23 Aug 2025 09:31 PM
तीन साल पहले लव मैरिज करने वाले बीएसफ जवान के परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। घरेलू विवाद के बाद पांच दिन पहले जवान की पत्नी गंगा में कूद गई थी। लाख तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इस घटना ने जवान को गम में डुबो दिया था। इस बीच ससुरालियों के उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न की तहरीर दे दी। इससे आहत जवान की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। आखिरकार शनिवार दोपहर वह अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को सीने से लगाकर बैराज पुल से उफनाती गंगा में कूद गया। पुलिस गंगा में कूदे पिता और मासूम बेटे की तलाश कर रही है, पर जैसे जैसे देर हो रही है वैसे-वैसे नाउम्मीदी की छाया गहरा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक युवक अपने करीब डेढ़ साल के बेटे को लेकर टैक्सी से गंगा बैराज पुल के गेट नंबर 17 पर पहुंचा। उसने पहले अपनी चप्पलें उतार दीं फिर मोबाइल को चप्पलों के पास रख दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता वह बेटे को सीने से लगाकर रेलिंग पर चढ़ा और गंगा में कूद गया। टैक्सी चालक ने उसके पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान बैराज पुल पर मरम्मत का कार्य कर रहे लोग भी वहां एकत्र हो गए। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस को सूचना दी गई।

पहचान पत्र से पता चला कि गंगा में कूदने वाला युवक नजीबाबाद की वेद विहार कॉलोनी निवासी बीएसएफ जवान राहुल (28 वर्ष) पुत्र स्व.ओमप्रकाश है और उसके साथ उसका डेढ़ साल का बेटा प्रणव था। इसके बाद रामराज पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। बिजनौर कोतवाली शहर व रामराज दोनों थानों की पुलिस मोटर बोट की मदद से बीएसएफ जवान व उसके मासूम बेटे प्रणव की तलाश कर रही थी, मगर शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका था।

क्लेश में त्रासदी का शिकार हुआ परिवार

राहुल और उसकी पत्नी मनीषा ने तीन साल पहले प्रेम विवाह किया था। कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन धीरे-धीरे उनमें मामूली बातों पर भी कहासुनी होने लगी। राहुल इन दिनों अहमदाबाद में तैनात था और मार्च में एक माह की छुट्टी पर आया था। इसी दौरान पैरालाइसिस अटैक पड़ने के कारण उसने अपनी छुट्टी पांच माह बढ़वा ली थी। पांच दिन पहले राहुल से कहासुनी होने पर मनीषा ने गंगा में छलांग लगा दी थी, जिसकी तलाश अब तक जारी है। मनीषा के परिजनों ने राहुल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नजीबाबाद थाने में तहरीर दी थी। परिजनों के अनुसार पत्नी का गम और ससुरालियों के आरोप से राहुल बेहद आहत था।

एसपी सिटी संजीव वाजपेई के अनुसार जानकारी में आया है कि कुछ दिन पहले जवान की पत्नी ने भी गंगा में छलांग लगा दी थी, जिससे वह परेशान था और शनिवार को उसने भी गंगा में छलांग लगा दी। जवान और उसके बेटे की तलाश गोताखोर कर रहे हैं।

