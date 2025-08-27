bsc student raped multiple times in a hotel forced to do sit ups while nude while holding ears on protest बीएससी की छात्रा से होटल में कई बार किया रेप, विरोध पर न्यूड पर कान पकड़कर कराई उठक-बैठक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
छात्रा का आरोप है कि कुछ दिन पहले एक युवक ने उसके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे होटल बुलाया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर पीटा। 21 अगस्त को उसने फोन कर फिर होटल में बुलाया। मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरकर वहां पहुंची तो उसने पीटा।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊWed, 27 Aug 2025 06:44 AM
पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर बीएससी की छात्रा को एक युवक ने होटल में बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया। एक हफ्ते पूर्व जब उसने आने से मना किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। होटल बुलाकर उसे पीटा और फिर कान पकड़कर उठक-बैठक कराई। आरोपी की प्रताड़ना से त्रस्त होकर पीड़िता ने अपनी रिश्तेदार को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पीड़त छात्रा पारा इलाके की रहने वाली है। वह एक कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी रेहान कई महीने से उसे कॉलेज आते-जाते समय परेशान करता है। होटल पहुंचने का दबाव बनाता है। कुछ दिन पूर्व उसने पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर होटल बुलाया। होटल में दुष्कर्म किया। विरोध पर पीटा।

इसके बाद उसने कई बार होटल में बुलाया। 21 अगस्त को फोन कर होटल में बुलाया। मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरकर वहां पहुंची तो उसने पीटा। फिर कमरे में न्यूड कर कान पकड़कर उठक-बैठक कराई। दुष्कर्म किया और धमकी देकर भगा दिया।

रोते हुए अपनी रिश्तेदार के घर पहुंची। प्रताड़ना से त्रस्त होकर रिश्तेदार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपित के खिलाफ पारा थाने में तहरीर दी। इस्पेक्टर सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी रेहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पारा इलाके का ही रहने वाला है।

ई-रिक्शा रोककर करता था छेड़छाड़, छीन लेता था मोबाइल

पीड़िता के मुताबिक वह जब भी स्कूल और कोचिंग जाती तो आरोपी रेहान उसका पीछा करता। रास्ते में ई-रिक्शा रोक लेता। उसे धमकाता और छेड़छाड़ करता था। कभी कभार मोबाइल छीन लेता था। गाली-गलौज कर धमकी देता था। इस कारण डर जाती थी।

