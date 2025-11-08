Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbsa office to be confiscated in ballia of uttar pradesh district court verdict in 41 year old case
यूपी के इस जिले में बीएसए का दफ्तर होगा कुर्क, 41 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

यूपी के इस जिले में बीएसए का दफ्तर होगा कुर्क, 41 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

संक्षेप: बेसिक शिक्षा विभाग के शासकीय अधिवक्ता के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, दौलतपुर के तीन कर्मचारियों सच्चिदानंद , सौदागर यादव और राजनारायण राय के अवशेष वेतन भुगतान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 26 नवंबर 1984 को 12 लाख 39 हजार 342 रुपए 55 पैसे के भुगतान का आदेश किया था।

Sat, 8 Nov 2025 03:13 PMAjay Singh संवाददाता, बलिया
share Share
Follow Us on

यूपी के बलिया में एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के तीन कर्मचारियों के बकाया भुगतान के 41 साल पुराने मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश शुक्रवार को बीएसए कार्यालय पर चस्पा किया गया। अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन संजय कुमार गोड़ के न्यायालय के तीन नवम्बर को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए कोर्ट के अमीन सुधीर सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर आदेश चस्पा किया। बेसिक शिक्षा विभाग के शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, दौलतपुर के तीन कर्मचारियों सच्चिदानंद , सौदागर यादव और राजनारायण राय के अवशेष वेतन भुगतान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 26 नवंबर 1984 को 12 लाख 39 हजार 342 रुपए 55 पैसे के भुगतान का आदेश किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुपालन में भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारियों की ओर से अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) की कोर्ट में पारित डिक्री के कार्यान्वयन के लिए निष्पादन वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट ने एक अक्टूबर 2005 को इस राशि को कुर्क करने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यवाही के दौरान दिसम्बर 2024 में कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बैंक खाते से लेनदेन पर भी रोक लगा दी थी। पिछले तीन नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अक्टूबर 2005 के आदेश के अनुपालन में अभी तक कोई राशि कुर्क नहीं गई है। कोर्ट ने इसे अत्यंत आपत्तिजनक बताया।

अदालत ने अमीन को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके साथ आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजी। मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को होनी है। उधर, विभागीय सूत्रों का कहना है कि कुर्की आदेश पर रोक लगाने के लिए विभाग पुनरीक्षण याचिका दायर करेगा। फिलहाल शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस कार्यवाही की काफी चर्चा हो रही है।

ये भी पढ़ें:एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी, यूपी में बनाए 1400 प्रभारी
ये भी पढ़ें:यूपी: BJP नेता की गोली मारकर हत्या, घर के पीछे चारपाई पर मिली खून से लथपथ लाश
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |