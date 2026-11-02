शिक्षकों और रसोइयों के पेमेंट में लापरवाही पर फंस गए बीएसए के लेखाकार, DM ने रोकी सैलरी

देवरिया में डीएम के आदेश से बीएसए के लेखाकार की सैलरी रोक दी गई। मामला रसोइयों के भुगतान और शिक्षकों के देयकों आदि में शिथिलता बरते जाने का है। सोमवार को देवरिया के कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा से संबंधित जिला टास्क फोर्स शिक्षा समिति की बैठक थी। इसी बैठक में डीएम ने ऐक्शन लिया।

देवरिया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रसोइयों के भुगतान और शिक्षकों के पेमेंट आदि में शिथिलता बरते जाने के आरोप में बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाकार के खिलाफ ऐक्शन हो गया। डीएम के आदेश पर लेखाकार की सैलरी रोक दी गई है। अगले आदेश तक सैलरी रुकी रहेगी। सोमवार को देवरिया के कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा से संबंधित जिला टास्क फोर्स शिक्षा समिति की बैठक थी। इसी बैठक में लेखाकार के खिलाफ ये मामले सामने आए और डीएम ने ऐक्शन ले लिया।

बैठक में देवरिया के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बच्चों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग के साथ-साथ उपस्थिति बढ़ाने और उसमें सुधार लाने पर जोर देते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों, डीसी, एआरपी, एसआरजी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने नियमित रूप से संघर्षशील विद्यालयों का अनुश्रवण करने एवं उनमें सुधार परिलक्षित हो, यह सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता एवं विद्यालयों को निपुण बनाए जाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में पठन-पाठन निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो।

डीएम ने कहा कि विद्यालयों के कायाकल्प कार्य को निर्धारित सभी मानकों एवं संकेतकों के अनुरूप खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत आपसी समन्वय के साथ सुनिश्चित कराएं। जिन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल अभी बनाई जानी है, उनमें भी कार्यों में तेजी लाते हुए उसे पूर्ण कराया जाए। सीडीओ राजेश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियावन मौर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।