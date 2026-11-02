शिक्षकों और रसोइयों के पेमेंट में लापरवाही पर फंस गए बीएसए के लेखाकार, DM ने रोकी सैलरी
देवरिया में डीएम के आदेश से बीएसए के लेखाकार की सैलरी रोक दी गई। मामला रसोइयों के भुगतान और शिक्षकों के देयकों आदि में शिथिलता बरते जाने का है। सोमवार को देवरिया के कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा से संबंधित जिला टास्क फोर्स शिक्षा समिति की बैठक थी। इसी बैठक में डीएम ने ऐक्शन लिया।
देवरिया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रसोइयों के भुगतान और शिक्षकों के पेमेंट आदि में शिथिलता बरते जाने के आरोप में बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाकार के खिलाफ ऐक्शन हो गया। डीएम के आदेश पर लेखाकार की सैलरी रोक दी गई है। अगले आदेश तक सैलरी रुकी रहेगी। सोमवार को देवरिया के कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा से संबंधित जिला टास्क फोर्स शिक्षा समिति की बैठक थी। इसी बैठक में लेखाकार के खिलाफ ये मामले सामने आए और डीएम ने ऐक्शन ले लिया।
बैठक में देवरिया के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बच्चों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग के साथ-साथ उपस्थिति बढ़ाने और उसमें सुधार लाने पर जोर देते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों, डीसी, एआरपी, एसआरजी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने नियमित रूप से संघर्षशील विद्यालयों का अनुश्रवण करने एवं उनमें सुधार परिलक्षित हो, यह सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता एवं विद्यालयों को निपुण बनाए जाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में पठन-पाठन निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो।
डीएम ने कहा कि विद्यालयों के कायाकल्प कार्य को निर्धारित सभी मानकों एवं संकेतकों के अनुरूप खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत आपसी समन्वय के साथ सुनिश्चित कराएं। जिन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल अभी बनाई जानी है, उनमें भी कार्यों में तेजी लाते हुए उसे पूर्ण कराया जाए। सीडीओ राजेश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियावन मौर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सीएम सामूहिक विवाह योजना के निर्धारित लक्ष्य को समय सें करें पूरा
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मधुसूदन हुल्गी ने सोशल सेक्टर से जुड़े विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की। दिव्यांगजन के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में लगभग 19 हजार दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है, जिसमें 14 हजार लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा बताया गया कि 16 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी छात्राएं, जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं, उन्हें मोटराइज्ड साइकिल दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत 140 पात्र छात्राओं को मोटराइज्ड साइकिल उपलब्ध कराने के लिए बजट की उपलब्धता है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की संचालित ओ-लेवल एवं शादी अनुदान योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने इस महीने में प्रत्येक दशा में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें