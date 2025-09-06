Brutality with BA student going home three youths gang-raped her room घर जा रही बीए की छात्रा से दरिंदगी, कमरे में घुसीटकर तीन युवकों ने किया गैंगरेप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
घर जा रही बीए की छात्रा से दरिंदगी, कमरे में घुसीटकर तीन युवकों ने किया गैंगरेप

प्रतापगढ़ में एक छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पट्टी इलाके के मुजाही स्थित डिग्री कॉलेज से शनिवार अपराह्न घर जा रही बीए की छात्रा को कमरे में घसीटकर तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।

Dinesh Rathour सैफाबाद (प्रतापगढ़)Sat, 6 Sep 2025 11:08 PM
यूपी के प्रतापगढ़ में एक छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पट्टी इलाके के मुजाही स्थित डिग्री कॉलेज से शनिवार अपराह्न घर जा रही बीए की छात्रा को कमरे में घसीटकर तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घर जाते समय भी बाइक से पहुंचे दो युवकों ने उस पर हमले का प्रयास किया। सूचना पर पट्टी कोतवाल के साथ ही कंधई, आसपुर देवसरा एसओ के साथ सीओ पट्टी भी मौके पर पहुंचे। सभी आरोपी घर से फरार हो गए थे। पुलिस ने एक आरोपी के पिता को हिरासत में लिया है। छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म में एक नामजद सहित तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती पट्टी के मुजाही स्थित महाविद्यालय में बीए की छात्रा है। शनिवार अपराह्न छुट्टी के बाद वह उपाध्यायपुर नहर से पैदल घर जा रही थी। इस दौरान आरोप है कि उपाध्यायपुर प्राथमिक विद्यालय की पुलिया से पहले तीन युवक उसे एक घर में घसीट ले गए। वहां पर तीनों ने उससे दुष्कर्म किया। छात्रा किसी तरह से रोते बिलखते घर जाने लगी तो रास्ते में एक दुकान पर मौजूद कुछ लोग उसे रोककर रोने का कारण पूछने लगे। छात्रा ने उन्हें दुष्कर्म की जानकारी दी। इसके बाद वह घर जाने लगी तो बाइक से दो युवक फिर उसके आगे पहुंच गए।

छात्रा करीब ही मौजूद एक महिला से लिपटकर युवकों से जान बचाने की गुहार लगाने लगी तो बाइक सवार भाग निकले। छात्रा ने घर पहुंच कर परिजनों को जानकारी दी तो पिता उसे साथ लेकर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली में तहरीर देने के बाद कोतवाल अभिषेक सिंह सिरोही पीड़िता के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। जानकारी मिलते ही सीओ पट्टी मनोज रघुवंशी, एसओ आसपुर देवसरा और कंधई भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने एक के पिता को हिरासत में ले लिया। देर रात अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल भी पट्टी कोतवाली पहुंचे। पट्टी कोतवाल अभिषेक सिंह सिरोही ने बताया कि दो युवक छात्रा के कमरे में थे। जबकि एक बाहर खड़ा था। पीड़िता सिर्फ एक ही युवक को पहचानती थी। उसे नामजद करते हुए दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

तो क्या सहेली के कहने पर गई थी युवती

बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस सक्रिय हुई तो पता चला कि तीन में से एक युवक पहले से परिचित है। पुलिस का कहना है कि उससे छात्रा और उसकी सहेली दोनों की बात होती थी। छात्रा ने अपनी सहेली से कुछ रुपये की जरूरत बताई थी। पुलिस के मुताबिक सहेली ने रुपये लेने के लिए उसे युवक के घर भेजा था। जहां युवक ने अपने दो अन्य साथियों को बुलाकर उससे दुष्कर्म किया।

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया, आरोपी घर से फरार हैं। घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

