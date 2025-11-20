Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbrutality against woman crossed all limits husband brutally beat his wife and also injured her private parts
यूपी में महिला संग हैवानियत की हदें पार, पति ने पत्नी को बुरी तरह पीटा, प्राइवेट पार्ट को को भी चोट पहुंचाई

यूपी में महिला संग हैवानियत की हदें पार, पति ने पत्नी को बुरी तरह पीटा, प्राइवेट पार्ट को को भी चोट पहुंचाई

संक्षेप:

सिद्धार्थनगर में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। लोटन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से उसके पति ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। उसने लाठी-डंडा से बुरी तरह पिटाई कर पत्नी को अधमरा कर दिया।

Thu, 20 Nov 2025 07:36 PMDinesh Rathour सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के सिद्धार्थनगर में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। लोटन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से उसके पति ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। उसने लाठी-डंडा से बुरी तरह पिटाई कर पत्नी को अधमरा कर दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया, एक हाथ टूट गया है। इतना ही नहीं महिला के प्राइवेट पार्ट को भी डंडे से गहरी चोट पहुंचाई है। वह बोल भी नहीं पा रही है। महिला को गंभीर अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की शादी सिद्धार्थनगर जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि पति आए दिन मारने-पीटने के साथ उसे प्रताड़ित करता रहता था। इससे तंग आकर वह मायके चली गई थी। गत 16 नवंबर को आपसी सुलह-समझौते के बाद वह ससुराल आ गई। आरोप है कि 17 नवंबर की रात पति ने उसकी लाठी-डंडों, जूतों से पिटाई की, थप्पड़ बरसाए। चोट से उसका चेहरा काला पड़ गया। एक हाथ भी टूट गया। पति की प्रताड़ना का अंत यहीं नहीं हुआ। पीड़िता के भाई के अनुसार आरोपी ने उसकी बहन के प्राइवेट पार्ट को भी डंडे से चोट पहुंचाई।

उसे लोटन सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिले के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज चल रहा है। चोट की वजह से उसकी बहन बोल भी नहीं पा रही है। बेहोशी की हालत में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद का कहना है कि आरोपी के खिलाफ धारा 308 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना चल रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:मरदसों में हो रही धर्म विरोधी पढ़ाई, चले बुल्डोजर, दिल्ली ब्लास्ट पर बोले राजूदास
ये भी पढ़ें:यूपी में 24 की जगह 25 को रहेगी छुट्टी; स्कूल-कॉलेज, ऑफिस सब रहेंगे बंद
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Siddhart Nagar News Up Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |