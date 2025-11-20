यूपी में महिला संग हैवानियत की हदें पार, पति ने पत्नी को बुरी तरह पीटा, प्राइवेट पार्ट को को भी चोट पहुंचाई

संक्षेप: सिद्धार्थनगर में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। लोटन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से उसके पति ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। उसने लाठी-डंडा से बुरी तरह पिटाई कर पत्नी को अधमरा कर दिया।

यूपी के सिद्धार्थनगर में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। लोटन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से उसके पति ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। उसने लाठी-डंडा से बुरी तरह पिटाई कर पत्नी को अधमरा कर दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया, एक हाथ टूट गया है। इतना ही नहीं महिला के प्राइवेट पार्ट को भी डंडे से गहरी चोट पहुंचाई है। वह बोल भी नहीं पा रही है। महिला को गंभीर अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की शादी सिद्धार्थनगर जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि पति आए दिन मारने-पीटने के साथ उसे प्रताड़ित करता रहता था। इससे तंग आकर वह मायके चली गई थी। गत 16 नवंबर को आपसी सुलह-समझौते के बाद वह ससुराल आ गई। आरोप है कि 17 नवंबर की रात पति ने उसकी लाठी-डंडों, जूतों से पिटाई की, थप्पड़ बरसाए। चोट से उसका चेहरा काला पड़ गया। एक हाथ भी टूट गया। पति की प्रताड़ना का अंत यहीं नहीं हुआ। पीड़िता के भाई के अनुसार आरोपी ने उसकी बहन के प्राइवेट पार्ट को भी डंडे से चोट पहुंचाई।