पत्नी के साथ हैवानियत, पति पर प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने का आरोप

यूपी के बांदा में पत्नी के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का आरोप है कि पति ने उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। यही नहीं मारपीट कर मेरा बेटा छीन मुझे घर से बाहर निकाल दिया।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव में पत्नी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पत्नी का आरोप है कि शराब के नशे में पति ने प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। यही नहीं मारपीट कर मेरा बेटा छीन मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी शादी थाना कोतवाली देहात के एक गांव के युवक से हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। आरोप है कि पति बाहर नौकरी करता है। सारा पैसा सास-ससुर और ननद रख लेते हैं। सास-ससुर और ननद के उकसाने पर जब पति घर आता है तो शराब के नशे में लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति शराब के नशे में कई बार प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल देता है। करीब 20-25 दिन पहले ससुरालवालों ने पिटाई कर एक बच्चा छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैं अपने मायके आ गई। फिलहाल दूसरों के यहां मजदूरी कर मैं अपने बाकी बच्चों का पेट पालने को मजबूर हूं।

मामले की जांच कर रही पुलिस पीड़िता ने बताया कि इससे पहले साल 2019 में भी इसी तरह की क्रूरता की गई थी, जिसके बाद महिला थाने में दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा हुआ था और पति मुझे वापस ले गया था। महिला थाना प्रभारी मोनी निषाद ने बताया कि पति, सास-ससुर, देवर-ननद समेत छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।