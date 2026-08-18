पत्नी के साथ हैवानियत, पति पर प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने का आरोप
यूपी के बांदा में पत्नी के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का आरोप है कि पति ने उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। यही नहीं मारपीट कर मेरा बेटा छीन मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव में पत्नी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पत्नी का आरोप है कि शराब के नशे में पति ने प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। यही नहीं मारपीट कर मेरा बेटा छीन मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मामले में पुलिस ने पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी शादी थाना कोतवाली देहात के एक गांव के युवक से हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। आरोप है कि पति बाहर नौकरी करता है। सारा पैसा सास-ससुर और ननद रख लेते हैं। सास-ससुर और ननद के उकसाने पर जब पति घर आता है तो शराब के नशे में लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति शराब के नशे में कई बार प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल देता है। करीब 20-25 दिन पहले ससुरालवालों ने पिटाई कर एक बच्चा छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैं अपने मायके आ गई। फिलहाल दूसरों के यहां मजदूरी कर मैं अपने बाकी बच्चों का पेट पालने को मजबूर हूं।
मामले की जांच कर रही पुलिस
पीड़िता ने बताया कि इससे पहले साल 2019 में भी इसी तरह की क्रूरता की गई थी, जिसके बाद महिला थाने में दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा हुआ था और पति मुझे वापस ले गया था। महिला थाना प्रभारी मोनी निषाद ने बताया कि पति, सास-ससुर, देवर-ननद समेत छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
लखनऊ में बेटी-दामाद पर 5 करोड़ के जेवर हड़पने और पत्नी की हत्या का आरोप
वहींं लखनऊ में चिनहट के उदय नगर निवासी जय प्रकाश गुप्ता ने अपनी बेटी उपमा और उसके साथ रहने वाले मोहिसिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दोनों ने पांच करोड़ रुपये के जेवर हड़पे, संपत्तियां अपने नाम कराईं और पत्नी की हत्या भी कर दी। कोर्ट के आदेश पर चिनहट पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जय प्रकाश गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बेटी उपमा करीब पांच साल से मोहिसिन के साथ रह रही है और उसे अपना पति बताती है। आरोप है कि मोहिसिन के बहकावे में आकर बेटी ने पहले भाई को घर से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद दोनों ने भाई की पत्नी के तीन करोड़ और मां के दो करोड़ रुपये के जेवर चुरा लिए। आगे आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खाने में नशीला पदार्थ मिलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी सोचने-समझने की क्षमता खत्म हो गई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें