10 साल के बच्चे से हैवानियत, गुप्तांग में बल्ब डाला, मां ने पुलिस से की शिकायत

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 10 साल के बच्चे से हैवानियत की खबर सामने आई है। मां ने पुलिस से शिकायत करते हुए बच्चे के गुप्तांग में बल्ब डालकर गंभीर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक बच्चे से हैवानियत की घटना सामने आई है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे के गुप्तांग में बल्ब डालकर चोटिल करने का आरोप लगाया गया है। बच्चे के साथ कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए उसकी मां ने कोतवाली भिनगा में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित की मां ने बताया कि उसके बेटे पर चोरी का शक जताते हुए आरोपी अतहर पुत्र अनवर उसे अपनी दुकान पर ले गया। आरोप है कि वहां बच्चे के साथ मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं आरोपी पर बच्चे के गुप्तांग/गुदा में बल्ब डालकर गंभीर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।

बच्चा किसी तरह घर पहुंचा और पूरी आपबीती अपने परिवार को बताई परिजनों के मुताबिक घटना के बाद दर्द से कराहता हुआ बच्चा किसी तरह घर पहुंचा और पूरी आपबीती अपने परिवार को बताई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे लेकर कोतवाली भिनगा पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला गंभीर आपराधिक धाराओं के साथ-साथ बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।