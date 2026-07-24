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10 साल के बच्चे से हैवानियत, गुप्तांग में बल्ब डाला, मां ने पुलिस से की शिकायत

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 10 साल के बच्चे से हैवानियत की खबर सामने आई है। मां ने पुलिस से शिकायत करते हुए  बच्चे के गुप्तांग में बल्ब डालकर गंभीर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।

10 साल के बच्चे से हैवानियत, गुप्तांग में बल्ब डाला, मां ने पुलिस से की शिकायत
श्रावस्ती में 10 साल के बच्चे से हैवानियत की घटना सामने आई है। गुप्तांग में बल्ब डालने का आरोप लगा है।

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक बच्चे से हैवानियत की घटना सामने आई है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे के गुप्तांग में बल्ब डालकर चोटिल करने का आरोप लगाया गया है। बच्चे के साथ कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए उसकी मां ने कोतवाली भिनगा में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित की मां ने बताया कि उसके बेटे पर चोरी का शक जताते हुए आरोपी अतहर पुत्र अनवर उसे अपनी दुकान पर ले गया। आरोप है कि वहां बच्चे के साथ मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं आरोपी पर बच्चे के गुप्तांग/गुदा में बल्ब डालकर गंभीर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।

बच्चा किसी तरह घर पहुंचा और पूरी आपबीती अपने परिवार को बताई

परिजनों के मुताबिक घटना के बाद दर्द से कराहता हुआ बच्चा किसी तरह घर पहुंचा और पूरी आपबीती अपने परिवार को बताई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे लेकर कोतवाली भिनगा पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला गंभीर आपराधिक धाराओं के साथ-साथ बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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14 कार्यदिवस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फांसी का फैसला

वहीं बहराइच में बालक का अपहरण करके कुकर्म और छिपाने के लिए नृशंस हत्या के मामले में दोषसिद्ध को फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पाक्सो एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने महज 14 दिन की सुनवाई में यह फैसला सुनाया है। दोषसिद्ध पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह वारदात 12 मई 2026 को हुई थी।कैसरगंज थाने के मंझारा तौकली के मजरे दयालपुरवा निवासी सात वर्षीय बालक 12 मई 2026 की रात गांव में आई बारात में वीडियो फिल्म देख रहा था। उसी दौरान वह लापता हो गया। उसकी तलाश शुरू हुई। 13 मई को उसका शव गांव से कुछ दूरी पर क्षत विक्षत हालत में मिला। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दयालपुरवा निवासी मुकेश निषाद (21) पुत्र सुमिरन निषाद को नामजद कर हत्या व पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया था।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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