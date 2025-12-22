संभल में मेरठ की मुस्कान जैसी दरिंदगी; पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति के किए टुकड़े

संक्षेप: मेरठ के सौरभ हत्याकांड यानी मुस्कान जैसी दरिंदगी अब यूपी के संभल में हुई है। यहां भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को पॉलीथिन में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंका गया।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सनसनीखेज 'मुस्कान कांड' की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थीं कि संभल के चन्दौसी में वैसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली नृशंसता सामने आई है। यहां भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि शव को कसाई की तरह काटकर टुकड़ों में बांट दिया। इन टुकड़ों को पॉलीथिन में भरकर अलग-अलग जगहों पर फेंका गया। पुलिस ने मारे गए युवक की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की जानकारी से इलाके में सनसनी है।

सोमवार को पतरोआ रोड स्थित ईदगाह के बाहर एक युवक के शव के टुकड़े पॉलीथिन में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सिर, हाथ और पैर काटकर अलग कर दिए थे। पॉलीथिन में लिपटे मांस के लोथड़े और शरीर के कुछ हिस्सों को लेकर ही पुलिस ने जांच शुरू की थी।

हाथ पर लिखे नाम और 'फेक' गुमशुदगी ने खोला राज सिर गायब होने से शुरुआत में शव की शिनाख्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन कटे हुए हाथ पर लिखे नाम ने पुलिस को अहम सुराग दिया। जांच में पता चला कि मोहल्ला चुन्नी निवासी राहुल की पत्नी रूबी ने 18 नवंबर को खुद कोतवाली पहुंचकर पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

पुलिस को शक तब हुआ जब रूबी के बयानों में विरोधाभास मिला। कड़ाई से पूछताछ और सर्विलांस की मदद से जब कड़ियाँ जोड़ी गईं तो पता चला कि यह 'मुस्कान कांड' की तर्ज पर रची गई एक खूनी साजिश थी। शनिवार को कपड़ों के आधार पर परिजनों ने राहुल की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने रूबी और उसके प्रेमी गौरव को दबोच लिया।

मेरठ कांड की तरह ही अंगों को ठिकाने लगाने की साजिश मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जिस तरह मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर शव के टुकड़े किए थे, उसी तरह यहां रूबी और गौरव ने भी राहुल के शरीर के टुकड़े किए और अलग-अलग पॉलीथिन में भरा। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने युवक के घर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। अंदेशा है कि हत्या घर के भीतर ही की गई और फिर शव को काटकर बैग में भरकर फेंक दिया गया।

कटे हुए कई अंग अब भी लापता, जांच जारी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब राहुल के गायब अंगों (सिर और अन्य हिस्सों) को बरामद करना है। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी और साजिश की पूरी परतें खोलने के लिए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है।