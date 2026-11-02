3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली

हमीरपुर के मुस्करा में तीन साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी हीरालाल का सोमवार सुबह पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। घायल आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती है।

हमीरपुर के मुस्करा में तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी का सोमवार सुबह पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए ले जाने के दौरान आरोपी ने छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी। घायल आरोपी को पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान हीरालाल के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार एक नवंबर की है। मुस्करा कस्बे के एक मोहल्ले में रहने वाली तीन साल की बच्ची दोपहर में घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। शाम करीब सात बजे बच्ची का शव घर से कुछ दूर खेतों में पड़ा मिला। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप लगाया था।

बच्ची से हैवानियत करने वाले आरोपी का एनकाउंटर आरोप है कि आरोपी बच्ची को अरहर के खेत में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी पैजामी से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव उठाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई और आक्रोशित लोगों ने सीओ की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ।