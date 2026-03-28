मेला देखने गई किशोरी से हैवानियत, नहर के पास ले जाकर किया गैंगरेप, आरोपियों के पीछे पड़ी पुलिस
एटा में मेला देखने गई किशोरी को आरोपी नहर के पास ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने कॉल कर घरवालों को जानकारी दी।
Etah News: यूपी के एटा में मेला देखने गई किशोरी को आरोपी नहर के पास ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने कॉल कर घरवालों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही रात में सीओ, जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से जानकारी ली है। मां ने एक नामजद सहित तीन के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।
कोतवाली जलेसर के एक गांव निवासी पीड़िता शुक्रवार को पड़ोस के गांव में मेला देखने गई थी। पीड़िता के साथ सहेलियां और गांव की कई महिलाएं भी साथ थी। बताया जा रहा है कि देररात तक सहेलियां, महिलाएं घर पहुंच गई और पीड़िता घर नहीं पहुंची। रात करीब नौ बजे पीड़िता ने घरवालों को कॉल की और घटना के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही घरवाले पहुंच गए और पीड़िता को लेकर घर पर पहुंचे।
घटना के बाद भागे आरोपी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी सूरज निवासी पधैरा भी मेला में आया और अपने साथ नहर के पास ले गया। नहर के पास ले जाकर आरोपी सूरज, उसके दो अन्य साथियों ने पीड़िता से बारी-बारी दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही सीओ जलेसर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, एसएचओ संजय पाल सिंह राघव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता से जानकारी ली है। मामले में मां ने तीन आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है।
क्या बोले सीओ
इस संबंध में जलेसर सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, रात करीब 11 बजे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़े जाएंगे। किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है। किशोरी मेला देखने गई थी।
पहले भी घटना कर चुका है आरोपी
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सूरज ने पहली भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। कुछ दिन पहले ही घटना को अंजाम दिया था। आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश में रिश्तेदारी में भी जानकारी की जा रही है। आरोपी का पता नहीं चल सका है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें