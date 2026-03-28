मेला देखने गई किशोरी से हैवानियत, नहर के पास ले जाकर किया गैंगरेप, आरोपियों के पीछे पड़ी पुलिस

एटा में मेला देखने गई किशोरी को आरोपी नहर के पास ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने कॉल कर घरवालों को जानकारी दी।

Etah News: यूपी के एटा में मेला देखने गई किशोरी को आरोपी नहर के पास ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने कॉल कर घरवालों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही रात में सीओ, जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से जानकारी ली है। मां ने एक नामजद सहित तीन के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कोतवाली जलेसर के एक गांव निवासी पीड़िता शुक्रवार को पड़ोस के गांव में मेला देखने गई थी। पीड़िता के साथ सहेलियां और गांव की कई महिलाएं भी साथ थी। बताया जा रहा है कि देररात तक सहेलियां, महिलाएं घर पहुंच गई और पीड़िता घर नहीं पहुंची। रात करीब नौ बजे पीड़िता ने घरवालों को कॉल की और घटना के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही घरवाले पहुंच गए और पीड़िता को लेकर घर पर पहुंचे।

घटना के बाद भागे आरोपी पीड़िता ने बताया कि आरोपी सूरज निवासी पधैरा भी मेला में आया और अपने साथ नहर के पास ले गया। नहर के पास ले जाकर आरोपी सूरज, उसके दो अन्य साथियों ने पीड़िता से बारी-बारी दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही सीओ जलेसर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, एसएचओ संजय पाल सिंह राघव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता से जानकारी ली है। मामले में मां ने तीन आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है।

क्या बोले सीओ इस संबंध में जलेसर सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, रात करीब 11 बजे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़े जाएंगे। किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है। किशोरी मेला देखने गई थी।