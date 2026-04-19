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मदरसा में महिला से दरिंदगी, ताबीज का पानी पिलाकर मौलवी ने लूटी आबरू, पुलिस ने दो को उठाया

Apr 19, 2026 06:42 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में बीमार बच्चे के लिए ताबीज बनवाने गई महिला को मौलवी ने नशीला पानी पिलाकर उसकी अस्मत लूट ली। पुलिस ने मौलवी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। 

मदरसा में महिला से दरिंदगी, ताबीज का पानी पिलाकर मौलवी ने लूटी आबरू, पुलिस ने दो को उठाया

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में झाड़फूंक के बहाने के एक महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बीमार बच्चे के लिए ताबीज बनवाने गई महिला को मौलवी ने नशीला पानी पिलाकर उसकी अस्मत लूट ली। उसके साथी ने भी महिला के साथ रेप किया। इसके बाद महिला का अश्लील वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने मामले की शिकायत एसएसपी से की। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर किया। पुलिस ने मौलवी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।

एक गांव निवासी विवाहिता ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया उसका लड़का कई दिनों से बीमार था। उसे गांव माजरी का एक युवक मिला और उसने मौलवी के पास से ताबीज बनवाने की बात कही। महिला उसके झांसे में आ गई। 15 अप्रैल को आरोपी उसे झाड़ फूंक के बहाने गांव सीड़की स्थित मदरसे में लेकर आया। आरोप है कि यहां मौलवी और युवक ने पानी में उसे नशीला पदार्थ पीने के लिए दिया। इसे पीने के बाद वह बेसुध हो गई और आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और फिर ब्लैकमेल करने लगे।

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आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी

पुलिस ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके साथ उसका तीन वर्षीय बेटा भी था। आरोपियों ने बच्चे को भी खत्म करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी युवक उसे गांव तक छोड़ने आया और फिर फरार हो गया। घर आकर उसने पूरी घटना के बारे में पति को बताया। थाना फतेहपुर जाने पर सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि वह मानसिक तनाव में थी। उसने मामले की शिकायत एसएसपी से की। एसएसपी ने थाना फतेहपुर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मौलवी और युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

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बरेली में मानसिक बीमार युवती से रेप करने आरोपी गिरफ्तार

बरेली जिले के मीरगंज गांव की महिला पुत्र एवं मंदबुद्धि पुत्री के साथ खेत पर गेहूं की फसल की गहाई कराने की तैयारी कर रही थी। गहाई करने गांव का व्यक्ति ट्रैक्टर व थ्रेसर लेकर पहुंचा। थ्रेसर पर गांव के दो मजदूर भी थे। गहाई न होने पर महिला की पुत्री घर लौट रही थी। रास्ते में मजदूरी करने वाले दो युवकों ने मंदबुद्धि लड़की को रास्ते में दुष्कर्म किया। लड़की की मां ने 8 अप्रैल को आरोपी सतीश एवं वीरपाल निवासी मसीहाबाद के थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शनिवार को नल नगरिया अड्डा पर छापा मारकर 26 वर्षीय आरोपी सतीश को गिरफ्तार किया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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